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DU Admission 2026: डीयू ने PG एडमिशन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

DU Admission 2026 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS-PG पोर्टल में एक अहम बदलाव किया है. इसके जरिए छात्र अब कैटेगरी और अन्य जानकारी अपडेट कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: May 29, 2026 5:43:32 PM IST

DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी एडमिशन पोर्टल में किया अहम बदलाव
DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी एडमिशन पोर्टल में किया अहम बदलाव


DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने पोस्टग्रेजुएट एडमिशन 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-PG) 2026 पोर्टल पर एक नई “वन-टाइम करेक्शन फैसिलिटी” शुरू की है. इस सुविधा के तहत छात्र अपनी आवेदन संबंधी जानकारी में सुधार और अपडेट कर सकेंगे.

यह कदम खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने CUET PG 2026 आवेदन फॉर्म भरते समय कैटेगरी या अन्य विवरण में कोई गलती कर दी थी. अब वे CSAS-PG पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी सही कर पाएंगे.

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छात्रों को मिलेगा प्रोफाइल अपडेट करने का मौका

DU की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह सुविधा उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध होगी जिन्होंने पहले ही अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी है या एडमिशन फॉर्म जमा कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सुधार विंडो खुलने के बाद उम्मीदवार अपनी अपडेटेड कैटेगरी डिटेल्स दोबारा जमा कर सकते हैं. यह सुविधा छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया के दौरान होने वाली तकनीकी और दस्तावेज़ संबंधी परेशानियों से बचाने में मदद करेगी.

API Integration के जरिए काम करता है पोर्टल

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया कि CSAS-PG 2026 पोर्टल, National Testing Agency (NTA) द्वारा उपलब्ध कराए गए API Setu सिस्टम से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से CUET PG आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी सीधे DU पोर्टल पर दिखाई देती है. हालांकि अब यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए मैन्युअल अपडेट और करेक्शन का विकल्प भी जोड़ दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की गलती को समय रहते सुधारा जा सके.

DU में MTech Admission के लिए नया बदलाव

इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्टग्रेजुएट तकनीकी कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है. पहली बार DU, माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में MTech प्रोग्राम के लिए GATE स्कोर के आधार पर एडमिशन देगा. यह फैसला उन छात्रों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी का मानना है कि इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रतिभाओं को मौका मिलेगा.

क्या है CSAS-PG पोर्टल?

Common Seat Allocation System यानी CSAS एक केंद्रीकृत एडमिशन पोर्टल है, जिसके जरिए DU अपने विभिन्न UG और PG कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करता है.

इस पोर्टल के माध्यम से छात्र:

रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
कोर्स प्रेफरेंस भर सकते हैं
डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं
सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं
एडमिशन फीस जमा कर सकते हैं

जिन उम्मीदवारों ने DU PG Admission 2026 के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे CSAS-PG पोर्टल पर उपलब्ध अपनी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती हो, तो सुधार विंडो के दौरान तुरंत अपडेट कर दें.

Tags: delhi universityDU Admission
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