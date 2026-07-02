DU Academic Calendar 2026-27 Released: दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस दिन से शुरू होंगी क्लास, देखें यहां पूरा शेड्यूल

DU Academic Calendar 2026-27 Released: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए DU Academic Calendar 2026-27 जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के लिए पूरे वर्ष का शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल है. इसमें क्लास शुरू होने की तारीख, सेमेस्टर परीक्षाएं, प्रैक्टिकल, छुट्टियां और अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई है.

विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे पूरे सत्र के दौरान इसी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की योजना बनाएं.

28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी नए सत्र की क्लास

जारी शेड्यूल के अनुसार सेमेस्टर I, III, V और VII की नियमित कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी. नए और पुराने दोनों छात्रों के लिए यही दिन नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत का संकेत होगा. विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी विभागों और कॉलेजों में पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो.

अक्टूबर में मिलेगी ऑटम वेकेशन

लगातार चलने वाली पढ़ाई के बीच छात्रों को 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक ऑटम वेकेशन (पतझड़ की छुट्टियां) दी जाएंगी. इसके बाद 26 अक्टूबर 2026 से नियमित कक्षाएं फिर शुरू हो जाएंगी. यह अवकाश छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा होने का अवसर देगा.

दिसंबर में होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं

विश्वविद्यालय के अनुसार, शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद 20 नवंबर 2026 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं और तैयारी अवकाश शुरू होगा. इसके बाद 4 दिसंबर 2026 से सेमेस्टर I, III, V और VII की थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक विंटर वेकेशन का लाभ मिलेगा.

जनवरी 2027 से शुरू होगा दूसरा चरण

नए वर्ष की शुरुआत के साथ 1 जनवरी 2027 से सेमेस्टर II, IV, VI और VIII की कक्षाएं शुरू होंगी. दूसरे सेमेस्टर के दौरान 21 मार्च से 28 मार्च 2027 तक मिड-सेमेस्टर वेकेशन निर्धारित की गई है. इसके बाद 29 मार्च 2027 से नियमित पढ़ाई दोबारा शुरू होगी.

मई में होंगी दूसरी सेमेस्टर की परीक्षाएं

दूसरे चरण के लिए 30 अप्रैल 2027 से प्रैक्टिकल परीक्षा और तैयारी अवकाश शुरू होगा. वहीं, 13 मई 2027 से थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षाओं के बाद छात्रों को 3 जून से 20 जुलाई 2027 तक समर वेकेशन मिलेगी, जिससे वे अगले सत्र की तैयारी के साथ आराम भी कर सकेंगे.

समर वेकेशन में भी हो सकता है बदलाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी जानकारी दी है कि 2025-26 सत्र की समर वेकेशन को 20 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक बढ़ाया जा सकता है. यह कदम नए शैक्षणिक कैलेंडर को समय पर लागू करने और दोनों सत्रों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए उठाया जा सकता है.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों और कॉलेजों से अपील की है कि वे समय-समय पर आधिकारिक शैक्षणिक कैलेंडर पर नजर बनाए रखें. किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें.

DU Academic Calendar 2026-27 छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष की स्पष्ट रूपरेखा देता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और अन्य गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकते हैं. समय पर जानकारी और सही तैयारी ही पूरे सत्र को सफल बनाने की कुंजी होगी.

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