DSSSB PRT Admit Card 2026 Release Time: कब रिलीज होगा DSSSB PRT का एडमिट कार्ड, जान लें एग्जाम पैटर्न

DSSSB PRT Admit Card 2026 Release Time: दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) जल्द ही प्राइमरी असिस्टेंट टीचर (PRT) एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. ये एग्जाम कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 2026 की शुरुआत में कई शिक्षण पदों पर भरना है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें, ताकि वे एडमिट कार्ड की रिलीज और परीक्षा शिफ्ट्स के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

एग्जाम डेट और शेड्यूल

PRT एग्जाम (पोस्ट कोड 802/25) फरवरी और मार्च 2026 में कई सत्रों में आयोजित की जाएगी. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, एग्जाम की डेट इस प्रकार हैं फरवरी में 16, 17, 18, 19, 20 और 24, मार्च में 3, 5, 6 और 8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सत्र और तारीख की पुष्टि DSSSB की वेबसाइट से जरूर कर लें.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

PRT एग्जाम कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी. एग्जाम में कुल 200 वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे. एग्जाम में शामिल मेन विषय इस प्रकार हैं:

सामान्य ज्ञान

तर्क क्षमता (Reasoning Ability)

अंकगणित/संख्या संबंधी क्षमता (Numerical Ability)

हिंदी

अंग्रेजी

शिक्षण पद्धति (Teaching Methodology)

DSSSB PRT एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. किसी भी वेब ब्राउजर में [DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट](https://dsssb.delhi.gov.in/) खोलें.

2. होमपेज पर ‘Admit Card’ या ‘Latest Updates’ सेक्शन में जाएं.

3. प्राइमरी असिस्टेंट टीचर (PRT) CBT एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

4. जरूरी लॉगिन डिटेल जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन साथ ले जाने के लिए उसकी स्पष्ट प्रिंट निकाल लें.

इस तरह अभ्यर्थी आसानी से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी समय पर सुनिश्चित कर सकते हैं.