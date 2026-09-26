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Success Story: 48 की उम्र में बदली जिंदगी की राह, छोड़ा 20 साल पुराना करियर, अब बन की दुकान से मिली नई पहचान

Success Story: चीन की डॉ. डोंग मिन ने 45 की उम्र में 20 साल का मेडिकल करियर छोड़ा. 48 की उम्र में अब स्टीम्ड बन की दुकान चला रहीं और दूसरा आउटलेट खोला.

By: Munna Verma | Published: September 26, 2026 1:34:18 PM IST

Success Story: 48 की उम्र में डॉक्टर ने छोड़ा 20 साल पुराना करियर
Success Story: 48 की उम्र में डॉक्टर ने छोड़ा 20 साल पुराना करियर


Success Story: किसी के लिए डॉक्टर बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन चीन की डोंग मिन ने 20 साल तक मेडिकल क्षेत्र में काम करने के बाद एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. 45 साल की उम्र में उन्होंने डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी और तीन साल बाद 48 की उम्र में आज वुहान में स्टीम्ड स्टफ्ड बन की दुकान चला रही हैं. उनकी पहली दुकान के बाद अब दूसरा आउटलेट भी शुरू हो चुका है.

डोंग के मुताबिक, नई जिंदगी में काम और थकान तो है, लेकिन उन्हें मानसिक तौर पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है. उनके इस करियर बदलाव की कहानी चीन के स्थानीय मीडिया और South China Morning Post में सामने आई है.

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गायनेकोलॉजिस्ट से हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तक

डोंग ने 1999 में वुहान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने शेन्ज़ेन में गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में काम शुरू किया. बाद में वह वुहान लौटीं और अपनी मां की प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मदद की. मेडिकल करियर के दौरान उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने एक छोटे कम्युनिटी हॉस्पिटल की कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली. प्रशासनिक काम, सरकारी निरीक्षण और मेडिकल विवादों से जुड़े मामलों ने उनके काम का दबाव बढ़ा दिया. डोंग ने बताया कि डॉक्टर के रूप में मानसिक दबाव काफी ज्यादा था और कई बार उनके मन में यह पेशा छोड़ने का विचार आता था.

दोस्त के जरिए शुरू हुआ बन का कारोबार

डोंग की नई शुरुआत 2023 में हुई. एक दोस्त ने उनकी मुलाकात ऐसे परिवार से कराई, जो स्टीम्ड स्टफ्ड बन का कारोबार करता था. शुरुआत में डोंग ने इस बिजनेस में निवेश किया, लेकिन जब दुकान का शेफ अचानक चला गया तो उन्हें खुद बन बनाना सीखना पड़ा. धीरे-धीरे उन्होंने इस काम को समझा और उन्हें इसमें रुचि आने लगी. आखिरकार उन्होंने मेडिकल क्षेत्र को पूरी तरह छोड़कर इसी कारोबार पर ध्यान देने का फैसला किया.

परिवार भी पहले था फैसले के खिलाफ

डॉक्टर जैसी सम्मानित और स्थिर नौकरी छोड़ने का फैसला उनके परिवार के लिए आसान नहीं था. शुरुआत में परिवार ने उनके फैसले का विरोध किया. हालांकि, समय के साथ उनकी मां और भाई ने भी इसे स्वीकार कर लिया और कभी-कभी दुकान के काम में उनकी मदद करने लगे.

48 की उम्र में शुरू किया नया अध्याय

डोंग का काम आसान नहीं है। वह रोजाना 10 घंटे से ज्यादा समय दुकान में बिताती हैं. इसके बावजूद उनका कहना है कि इस काम से मिलने वाली थकान उन्हें पहले के मेडिकल करियर वाले तनाव से अलग महसूस होती है. जुलाई 2026 में उन्होंने दूसरा आउटलेट भी शुरू किया.

डोंग की कहानी उम्र और करियर को लेकर बनी आम धारणाओं से अलग एक व्यक्तिगत अनुभव सामने रखती है. उनके लिए यह बदलाव ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी जीने का फैसला था. उनका संदेश साफ है कि नई शुरुआत के लिए उम्र हमेशा बाधा नहीं होती.

Tags: Success story
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