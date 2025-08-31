Home > शिक्षा > छात्र ने सुबह 3:49 बजे सबमिट किया असाइनमेंट, DU प्रोफेसर ने दिया ऐसा जवाब, इंटरनेट पर मच गया हंगामा

DU professor Viral Post: देर रात को  भेजा गया एक बच्चे के असाइनमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मची दिया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 31, 2025 09:00:00 IST

Delhi University professor Viral Post: देर रात को  भेजा गया एक बच्चे के असाइनमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मची दिया है। इसकी वजह वह प्रोफ़ेसर है जिसको ये असाइनमेंट भेजा गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर ने असाइनमेंट के जवाब में कुछ ऐसा लिखा जिसकी चर्चा इंटनेट पर होने लगी। 

एक छात्र ने सुबह 3:49 बजे अपना असाइनमेंट भेजा तो DU की प्रोफ़ेसर डॉ. कविता कंबोज ने अपने जवाब में छात्र को याद दिलाया कि उसके असाइनमेंट से ज्यादा जरूरी छात्र का स्वास्थ्य है। किरोड़ीमल कॉलेज की सहायक प्रोफ़ेसर डॉ. कविता कंबोज ने लिंक्डइन पर बताया कि उनके एक छात्र ने उन्हें सुबह 3:49 बजे एक असाइनमेंट भेजा था। छात्र के समर्पण की सराहना करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे प्रयास आराम की कीमत पर नहीं होने चाहिए। 

प्रोफ़ेसर ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर कही ये बात 

अपनी लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने लिखा “प्रिय छात्रों, बेहतर योजना के साथ काम को हमेशा प्रबंधित किया जा सकता है, इसके लिए अपनी नींद का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे एक छात्र ने सुबह 3:49 बजे मुझे एक कार्य सौंपा। हालाँकि समर्पण सराहनीय है, लेकिन यह स्वास्थ्य की कीमत पर आता है। उचित आराम के बिना, सर्वोत्तम प्रयास भी अपना अर्थ खो देते हैं। अपने दिन की अच्छी योजना बनाएँ। अच्छी नींद लें। ऊर्जा और स्पष्टता के साथ काम करें। आपकी भलाई समय सीमा से ज़्यादा मायने रखती है।”

प्रोफ़ेसर ने लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने छात्र को भेजा गया उत्तर भी साझा किया। जिसमें उनके शब्दों में प्रोत्साहन के साथ-साथ चिंता भी झलक रही थी। उन्होने असाइनमेंट के जवाब में लिखा था कि  “आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से आप हर छोटी-बड़ी बात को शामिल करती हैं, वह काबिले-तारीफ है। बस एक गुज़ारिश है, आपको लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नींद छोड़े बिना भी हमेशा अतिरिक्त समय निकाल सकती हैं। अगर आप काम के लिए अपने आराम का त्याग करती हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा किसी भी मदद के लिए तैयार हूँ। अच्छी नींद और नाश्ता करने के बाद मुझे फ़ोन करें।”

लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया

उनकी पोस्ट पर कई यूज़र्स ने तुरंत प्रतिक्रियाएँ दीं, जिनमें से कई ने उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना की। एक यूज़र ने लिखा, “मैं आपकी राय का बहुत सम्मान करता हूँ, मैडम।” एक अन्य ने टिप्पणी की, “शिक्षा में सहानुभूति लंबे समय से गायब रही है। आप जैसे शिक्षक दिखाते हैं कि वास्तविक मार्गदर्शन कैसा होता है।” अन्य लोगों ने अपने विचार साझा किए। एक टिप्पणी में लिखा था, “मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 3:49 बजे जल्दी शुरू होने का समय होता। शिक्षकों को उस अस्वस्थ संस्कृति का विरोध करते देखकर खुशी हुई।”

एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, “इस अनुस्मारक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद! मैं काम, परियोजनाओं, कक्षाओं और इंटर्नशिप के बीच संतुलन बना रहा हूं, और मैं भूल गया हूं कि वास्तव में आत्म-देखभाल क्या है।”

एक यूजर ने कहा “आप जैसे शिक्षक एक छिपे हुए आशीर्वाद हैं,” और “यह निश्चित रूप से एक आशीर्वाद है कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो वास्तव में अपने छात्रों की भलाई की परवाह करते हैं।”

