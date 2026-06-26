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Delhi University CSAS Registration 2026: 27 जून से खुल सकता है CSAS पोर्टल, जान लें अप्लाई करने का पूरा तरीका

DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल 27 जून को खुल सकता है. 71,000 से ज्यादा सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले ये जरूरी नियम जान लें.

By: Shivani Singh | Published: June 26, 2026 4:16:50 PM IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल 27 जून को खुल सकता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल 27 जून को खुल सकता है.


दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में ग्रेजुएशन एडमिशन का इंतजार खत्म होने वाला है. यूनिवर्सिटी 27 जून को अपने ‘कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम’ (CSAS) पोर्टल को ओपन करने जा रही है.

इससे पहले, 24 जून को ही यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया था कि CUET UG 2026 के नतीजे आने के बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रोसेस जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CSAS पोर्टल के जरिए ही होगा, जिसके लिए CUET UG 2026 का स्कोर होना जरूरी है.

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इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 से ज्यादा कॉलेजों में 79 अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 71,000 से भी ज्यादा सीटें मौजूद हैं. नया एकेडमिक सेशन 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी डॉक्युमेंट्स (कागजात) तैयार रखें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

DU CSAS Portal UG 2026: ऐसे करें अप्लाई

स्टेप 1: सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाएं.

स्टेप 2: अपने CUET UG 2026 एप्लीकेशन नंबर और बाकी जरूरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 3: इसके बाद CSAS पोर्टल पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें.

स्टेप 4: अब अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को चुनें. ध्यान रहे, छात्र ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भरें ताकि एडमिशन की संभावना बढ़ सके.

स्टेप 5: अपनी चॉइस लॉक करके सबमिट करें और सीट अलॉटमेंट (सीट बंटवारे) के राउंड का इंतजार करें.

बता दें कि एडमिशन की यह पूरी प्रक्रिया CUET UG 2026 की मेरिट के आधार पर कई राउंड्स में चलेगी. एक बार सीट मिलने के बाद, उम्मीदवारों के पास दो ऑप्शन होंगे या तो वे मिली हुई सीट को फ्रीज कर सकते हैं, या फिर अगले राउंड में बेहतर कॉलेज/कोर्स के लिए अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल के एक्टिवेट होने और एडमिशन के पूरे शेड्यूल से जुड़े हर अपडेट के लिए डीयू की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट लगातार चेक करते रहें.

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