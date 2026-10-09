Delhi School News: दिल्ली के छात्रों के लिए जरूरी खबर! कहीं ऑनलाइन क्लास तो कहीं टली परीक्षा, जानें पूरा अपडेट

Delhi School News: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का असर शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है. छात्रों की सुरक्षा और दिल्ली मेट्रो सेवाओं में संभावित रुकावट को ध्यान में रखते हुए कई स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला लिया है. वहीं, कुछ संस्थानों ने पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) का कार्यक्रम बदल दिया है और 10 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं.

नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग तथा मेट्रो स्टेशनों पर संभावित प्रतिबंधों को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों ने यह कदम उठाए हैं, ताकि विद्यार्थियों को आने-जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े.

सरदार पटेल विद्यालय में ऑनलाइन होंगी कक्षाएं

सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को सूचित किया है कि शनिवार, 10 अक्टूबर को कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी. स्कूल ने नई दिल्ली क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को इस फैसले की वजह बताया है. इसके अलावा, शुक्रवार को स्कूल के बाद रुकने की सुविधा यानी ‘स्टे-बैक’ भी बंद कर दी गई. शनिवार को आयोजित होने वाले ‘एक्टिविटी वीक’ का उद्घाटन भी टाल दिया गया है. इसकी नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

स्कूलों में PTM और अन्य गतिविधियों का बदला कार्यक्रम

रघुबीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित पैरेंट-टीचर मीटिंग का समय बदलने का निर्णय लिया है. इस बैठक में विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होनी थी. स्कूल प्रशासन के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम की जानकारी अभिभावकों को जल्द दी जाएगी. वहीं, कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित भारतीय विद्या भवन के मेहता विद्यालय ने शनिवार की स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस और कक्षा 9 से 12 तक की एनरिचमेंट क्लास रद्द कर दी हैं. यह निर्णय प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया.

दिल्ली के कॉलेजों में मिड-टर्म परीक्षाएं स्थगित

दिल्ली के कई कॉलेजों ने भी मेट्रो सेवाओं में संभावित व्यवधान के कारण परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है.

भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग: पश्चिम विहार स्थित इस कॉलेज ने 10 अक्टूबर की मिड-टर्म परीक्षाएं सोमवार तक स्थगित कर दी हैं. संशोधित तारीख पर परीक्षा का समय पहले जैसा ही रहेगा.

महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी: रोहिणी स्थित संस्थान ने शनिवार की मिड-टर्म परीक्षाएं 12 अक्टूबर तक टाल दी हैं.

दोनों संस्थानों ने अपने फैसलों के पीछे मेट्रो सेवाओं में संभावित प्रतिबंधों और संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी का हवाला दिया है. विद्यार्थियों को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के लिए कॉलेज के आधिकारिक नोटिस देखने की सलाह दी गई है.

57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने का अनुरोध

इस घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से शुक्रवार रात 9 बजे से अगले आदेश तक 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का अनुरोध किया था. पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और संवेदनशील इलाकों की ओर भीड़ बढ़ने की आशंका का उल्लेख किया.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को सलाह है कि वे अपने संस्थान से जारी नवीनतम सूचना की पुष्टि करें. ऑनलाइन कक्षाओं का लिंक, PTM का नया समय और परीक्षा की संशोधित तारीख पहले ही जांच लें. साथ ही, यात्रा की योजना बनाने से पहले दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक अपडेट देखना भी जरूरी है.