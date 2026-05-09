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Delhi School Summer Vacation: दिल्ली के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए खास तैयारी

Delhi School Summer Vacation: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी. इस बीच 9वीं, 10वीं और 12वीं के कमजोर छात्रों के लिए 11 से 23 मई तक रेमेडियल क्लासें चलेंगी.

By: Munna Verma | Published: May 9, 2026 1:53:44 PM IST

Delhi School Summer Vacation: दिल्ली के स्कूलों में समर ब्रेक का ऐलान
Delhi School Summer Vacation: दिल्ली के स्कूलों में समर ब्रेक का ऐलान


Delhi School Summer Vacation: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अहम पहल की घोषणा की है. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अब 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासें आयोजित की जाएंगी. इन कक्षाओं का उद्देश्य कमजोर छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता देना और मुख्य विषयों में उनकी समझ को बेहतर बनाना है.

DoE की ओर से जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी. वहीं रेमेडियल क्लासें 11 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

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छात्रों की पढ़ाई मजबूत करने पर फोकस

शिक्षा विभाग का कहना है कि इन विशेष कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें आगामी शैक्षणिक चुनौतियों के लिए तैयार करना है. खासतौर पर उन विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें किसी विषय में अतिरिक्त मदद की जरूरत है. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को छात्रों को व्यक्तिगत स्तर पर सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनके प्रदर्शन में वास्तविक सुधार देखा जा सके.           

सुबह 7:30 बजे से चलेंगी कक्षाएं

रेमेडियल क्लासें सोमवार से शनिवार तक आयोजित की जाएंगी. छात्रों के लिए क्लास का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस दौरान तीन अलग-अलग पीरियड लिए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की अवधि एक घंटे की होगी. दो शिफ्ट वाले स्कूलों में इन कक्षाओं को अलग विंग में संचालित किया जाएगा ताकि नियमित व्यवस्था प्रभावित न हो.

किन विषयों पर रहेगा ज्यादा ध्यान?

9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुख्य रूप से विज्ञान और गणित विषय पर फोकस किया जाएगा. हालांकि, स्कूल प्रमुख (HoS) छात्रों की शैक्षणिक जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर अन्य विषय भी शामिल कर सकते हैं. वहीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयों का चयन उनके अकादमिक प्रदर्शन और जरूरत के अनुसार किया जाएगा.

उपस्थिति और अभिभावकों की अनुमति होगी जरूरी

DoE ने साफ किया है कि रेमेडियल क्लासों में उपस्थिति अनिवार्य होगी. स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, छात्रों को इन कक्षाओं में शामिल होने के लिए अभिभावकों की सहमति यानी NOC भी जमा करनी होगी. स्कूलों को छुट्टियों से पहले ही क्लासों का टाइम-टेबल तैयार कर संबंधित ज़ोन कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है.

लाइब्रेरी और बुनियादी सुविधाएं भी रहेंगी उपलब्ध

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पुस्तकालय खुले रखें ताकि छात्र स्व-अध्ययन कर सकें और किताबें जारी करवा सकें. इसके साथ ही स्कूल प्रमुखों को स्वच्छ पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है.

जरूरत पड़ने पर गेस्ट टीचरों की होगी नियुक्ति

यदि नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रेमेडियल क्लासों के लिए गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं. वहीं छुट्टियों के दौरान काम करने वाले नियमित शिक्षकों को CCS नियमों के तहत अर्जित अवकाश (Earned Leave) दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने सभी जिला और ज़ोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्यक्रम की निगरानी करें और कम से कम दो बार स्कूलों का निरीक्षण करें, ताकि रेमेडियल क्लासें प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें.

Tags: Board exams 2026Delhi School Holiday
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