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Delhi School Holiday 2026: दिल्ली के सभी स्कूल इस दिन रहेंगे बंद, शिक्षा विभाग ने क्यों लिया छुट्टी का फैसला? जानें वजह

Delhi School Holiday 2026: BRICS Summit के कारण दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 11 सितंबर को बंद रहेंगे.

By: Munna Verma | Published: September 6, 2026 9:18:03 PM IST

Delhi School Holiday: दिल्ली के सभी स्कूल इस दिन रहेंगे बंद
Delhi School Holiday: दिल्ली के सभी स्कूल इस दिन रहेंगे बंद


Delhi School Holiday 2026: दिल्ली के छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है. राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले BRICS Summit 2026 को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. इस फैसले से दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल प्रभावित होंगे.

शिक्षा निदेशालय की ओर से 5 सितंबर को जारी सर्कुलर में स्कूलों को 11 सितंबर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले कार्यालयों में भी इस दिन छुट्टी रहेगी.

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क्यों बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल?

इस साल BRICS शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक भारत मंडपम में प्रस्तावित है. दुनिया के कई देशों से प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने के कारण राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी रखने का फैसला किया है. इससे छात्रों को संभावित ट्रैफिक प्रतिबंधों और यात्रा संबंधी परेशानियों से भी राहत मिल सकती है.

किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश?

जारी निर्देश के अनुसार, 11 सितंबर को छुट्टी का आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए लागू होगा. शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संबंधित कार्यालय भी इस दिन बंद रहेंगे. अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्कूल की ओर से मिलने वाले अतिरिक्त निर्देशों पर भी नजर रखें.

BRICS Summit को लेकर दिल्ली में जोरदार तैयारियां

BRICS सम्मेलन को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं. कार्यक्रम से पहले विभिन्न व्यवस्थाओं की रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस बार एक नई व्यवस्था के तहत ड्रोन की मदद से यातायात पर निगरानी रखने और संभावित जाम की पहचान करने की तैयारी में है. इससे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

सजावट से बदलेगा राजधानी का नजारा

शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली के कई हिस्सों को सजाने की भी योजना बनाई गई है. अधिकारियों के मुताबिक फूलों वाले बोर्ड के लिए 15 स्थान, फूलों के फव्वारों के लिए 9 स्थान और विशेष सजावट व लैंडस्केपिंग के लिए 17 राउंडअबाउट चुने गए हैं. इन तैयारियों के दौरान कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन या अस्थायी सड़क बंद होने जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसे में 11 सितंबर को घर से निकलने वाले लोगों को यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखना चाहिए.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को 11 सितंबर को स्कूल नहीं जाना होगा. हालांकि छुट्टी से जुड़ी किसी अतिरिक्त जानकारी, ऑनलाइन क्लास या अगले दिन स्कूल खुलने के समय के बारे में अपने स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप और आधिकारिक मैसेज को जरूर चेक करते रहें. अभिभावकों के लिए बेहतर होगा कि वे यात्रा और बच्चों की दिनचर्या की योजना बनाते समय BRICS Summit के कारण संभावित ट्रैफिक बदलावों को भी ध्यान में रखें.

Tags: Delhi School HolidayDelhi School Holiday 2026
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