SSC ने दिल्ली पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट का किया एलान, जानें कैसे करें चेक

SSC SI in Delhi Police Final Result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में एसएससी एसआई (SI) परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. दिल्ली पुलिस और CAPF परीक्षा 2024 में उप-निरीक्षक पद के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं.

आधिकारिक सूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2024 में उप-निरीक्षक पद की चिकित्सा परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 22244 उम्मीदवारों (महिला- 1885 और पुरुष- 20283) को चुना गया था.

इसके बाद, विभिन्न न्यायालयी आदेशों और कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा से वंचित होने के कारण, कुल 22246 उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा निर्धारित की गई थी. सीएपीएफ द्वारा 15 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 तक दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) / चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) आयोजित की गई थी.

रिजल्ट चेक करने का तरीका

उम्मीदवार अपने परिणाम को आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए

1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को एसएससी एसआई दिल्ली पुलिस अंतिम परिणाम 2024 लिंक पर क्लिक करना होगा.

4. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहाँ उम्मीदवार रोल नंबर देख सकते हैं.

5. फाइल डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

8 अगस्त आयोग ने जारी किए थे SSC SI पेपर 2 का परिणाम

आयोग ने 8 अगस्त, 2025 को SSC SI पेपर 2 परीक्षा 2024 के परिणाम जारी किए थे. परीक्षा 8 मार्च, 2025 को आयोजित की गई थी. अतिरिक्त 59 उम्मीदवारों के लिए पेपर- II 30 अप्रैल, 2025 को आयोजित किया गया था. अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.