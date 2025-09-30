दिल्ली पुलिस में नौकरियों के निकलने का सिलसिला जारी, ऐसे करें आवेदन

Delhi Police Head Constable Ministerial Recruitment: दिल्ली पुलिस में भर्तियों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने अब हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी नोटिफिकेशन कर दिया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है जो पुलिस की वर्दी के साथ ऑफिस/डेस्क वर्क में रुचि रखना चाहते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और पद

एसएससी (SSC) ने इस भर्ती के लिए 500 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे हैं. आवेदन की प्रकिया 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी. उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन शर्तों के जरिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

1. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (सीनियर सेकेंडरी) और समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है

2. टाइपिंग स्पीड (Typing Speed):



उम्मीदवारों के पास आवश्यक टाइपिंग कौशल होना अनिवार्य है

इंग्लिश टाइपिंग: 30 शब्द प्रति मिनट (WPM)

हिन्दी टाइपिंग: 25 शब्द प्रति मिनट (WPM)

3. आयु सीमा (Age Limit):

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग (Reserved Category)के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

4. आवेदन प्रक्रिया (Application Process):

आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट (ssc.gov.in) पर जाएं, अगर आपने पहले से ही पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से लॉगइन करें, इसके बाद संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई सभी जानकारी को बिल्कुल सही भरें. लाइव फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू ध्यान से चेक करें और अपनी कैटेगिरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सबसे आखिरी में भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.