Delhi Nursery Admissions 2027-28: छोटी क्लास के लिए दिल्ली के स्कूलों में सीटें कम हैं और बच्चे अधिक. ऐसे में अगर आपने जरा सी भी चूक की तो आपका बच्चा दाखिले से वंचित रह जाएगा. 2027-28 सत्र के लिए दिल्ली नर्सरी एडमिशन की एक आसान गाइड जारी हुई है. इसमें यह बताया गया है कि कौन आवेदन कर सकता है, कब करना है, स्कूल बच्चों का चुनाव कैसे करते हैं और आपको क्या-क्या तैयार रखना चाहिए. इसमें DoE (शिक्षा निदेशालय) की आधिकारिक तारीखों और उम्र संबंधी नियमों (20 नवंबर 2026 के सर्कुलर) को भी शामिल किया गया है.

एक नज़र में

सत्र: 2027-28

नर्सरी के लिए उम्र: 31 मार्च 2027 को 3+ साल

31 मार्च 2027 को 3+ साल फॉर्म खुलने की तारीख: 1 दिसंबर 2026 (मंगलवार)

1 दिसंबर 2026 (मंगलवार) आवेदन कैसे करें: हर प्राइवेट स्कूल के लिए अलग फॉर्म भरना होगा. एक सरकारी पोर्टल के ज़रिए EWS/DG सीटें भरनी होंगीं.

हर प्राइवेट स्कूल के लिए अलग फॉर्म भरना होगा. एक सरकारी पोर्टल के ज़रिए EWS/DG सीटें भरनी होंगीं. बच्चों का चयन कैसे होता है: पॉइंट्स (आमतौर पर 100 में से) दिए जाते हैं और अगर पॉइंट्स बराबर हों तो ड्रॉ (लॉटरी) निकाला जाता है.

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए उम्र सीमा (2027-28)

शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एडमिशन वाले साल में 31 मार्च 2027 तक की उम्र तय की है.

कक्षा 31 मार्च 2027 को उम्र

नर्सरी (बालवाटिका 1 / प्री-स्कूल 1) 3+ से 4 साल तक (केवल नए एडमिशन)

लोअर KG (बालवाटिका 2 / प्री-स्कूल 2) — नई कक्षा 4+ से 5 साल तक (नर्सरी से प्रमोट होकर आए बच्चे + नए एडमिशन)

अपर KG (बालवाटिका 3 / प्री-स्कूल 3) — नई कक्षा 5+ से 6 साल तक (केवल नए एडमिशन)

कक्षा I 5+ से 6 साल तक (KG 2026-27 से प्रमोट होकर आए बच्चों के लिए)

2027-28 से लोअर KG और अपर KG नई कक्षाएं हैं. अगर माता-पिता लिखित में अनुरोध करें तो स्कूल के प्रमुख न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं. देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई CBSE स्कूल इसी ‘3+’ नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्कूल अलग तारीखों (जैसे 1 जुलाई) का इस्तेमाल करते हैं या 4+ की उम्र से नर्सरी शुरू करते हैं. ऐसे में हमेशा स्कूल के अपने नियम ज़रूर देख लें.

हर कक्षा के लिए जन्म-तिथि की रेंज हमारी ‘नर्सरी एडमिशन उम्र गाइड’ में दी गई है.

स्कूल अपने एडमिशन मानदंड और पॉइंट्स अपलोड करेंगे 23 नवंबर 2026 (सोमवार)

एडमिशन फॉर्म खुलने की तारीख 1 दिसंबर 2026 (मंगलवार)

फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 (सोमवार)

स्कूल आवेदन करने वाले बच्चों की सूची और उनके पॉइंट्स अपलोड करेंगे 4 जनवरी 2027 (सोमवार)

पॉइंट्स को लेकर अभिभावकों के सवाल 5 – 11 जनवरी 2027

अंतिम पॉइंट्स जारी (सवालों के समाधान के बाद) 12 जनवरी 2027 (मंगलवार)

चुने गए बच्चों की पहली सूची और वेटिंग लिस्ट 20 जनवरी 2027 (बुधवार)

पहली सूची में पॉइंट्स को लेकर सवाल 21 – 28 जनवरी 2027

चुने गए बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो) 5 फरवरी 2027 (शुक्रवार)

दूसरी सूची में पॉइंट्स को लेकर सवाल 6 – 12 फरवरी 2027

इसके बाद की सूची (यदि कोई हो) 22 फरवरी 2027 (सोमवार)

एडमिशन प्रक्रिया समाप्त 12 मार्च 2027 (शुक्रवार)

क्या आप सिर्फ आखिरी तारीख जानना चाहते हैं? दिल्ली स्कूल एडमिशन 2027-28 की अंतिम तारीख देखें या 2027-28 की पूरी तारीखें और समय-सारणी (टाइमलाइन) देखें.

स्कूल इलाका स्थिति फॉर्म की तारीखें

द आर्डी स्कूल, NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी खुला है 1 अक्टूबर 2026

एम्बिएंस, सफदरजंग एन्क्लेव सफदरजंग एन्क्लेव खुला है 23 नवंबर 2026

दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी रोहिणी जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026

मोंटफोर्ट स्कूल, अशोक विहार अशोक विहार जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026

संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी चाणक्यपुरी जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026

दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज वसंत कुंज जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026

दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत विहार वसंत विहार जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026

दिल्ली पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश ईस्ट ऑफ कैलाश जल्द शुरू होगा 1 दिसंबर 2026 – 28 दिसंबर 2026़

स्टेप-बाय-स्टेप: दिल्ली में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया कैसे काम करती है

स्कूलों को शॉर्टलिस्ट करें फिर दूरी, बजट, बोर्ड और अपने बच्चे के लिए उपयुक्त स्कूल के आधार पर। स्कूलों के बारे में जानें और उनकी तुलना करें. हर स्कूल के क्राइटेरिया (मानदंड) जारी होने पर उन्हें ध्यान से पढ़ें. खासकर दूरी के स्लैब या बताए गए इलाकों को, क्योंकि दूरी के आधार पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. हर स्कूल के लिए अपने पॉइंट्स का हिसाब लगाएं और उन स्कूलों पर ध्यान दें जहां आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं. हर स्कूल की आखिरी तारीख से पहले उनकी अपनी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें. ‘इंक्वायरी फॉर्म’ (पूछताछ फॉर्म) को ‘आवेदन फॉर्म’ ना समझें बल्कि पक्का करें कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर लिया है.

दाखिला फॉर्म गाइड है बेहद जरूरी

पॉइंट्स की लिस्ट पर नज़र रखें, जहां हर स्कूल सभी आवेदकों के पॉइंट्स जारी करता है. यह भी जानें कि नतीजे कैसे आते हैं.

पहली लिस्ट और वेटिंग लिस्ट चेक करें. अगर कट-ऑफ पर कई बच्चों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं, तो स्कूल ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ (लकी ड्रॉ) निकालता है.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन : अपने साथ ओरिजिनल (मूल) दस्तावेज़ और उन पर खुद के हस्ताक्षर वाली कॉपियां (सेल्फ-अटेस्टेड कॉपियां) लेकर जाएं. फॉर्म में कोई भी विसंगति होने पर सीट जा सकती है. सीट पक्की करने के लिए फीस भरें. उन स्कूलों से सावधान रहें जो अन्य लिस्ट आने से पहले ही 24-48 घंटों के भीतर नॉन-रिफंडेबल (वापस ना मिलने वाली) फीस की मांग करते हैं.

पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है

दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड (बिना सरकारी सहायता वाले) स्कूल बच्चों का चयन तय किए गए पॉइंट्स के आधार पर करते हैं. छोटे बच्चों के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता. ज़्यादातर स्कूल 100-पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर स्कूल अपने मानदंड (criteria) खुद तय करता है. ऐसे में एक ही बच्चे को अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग पॉइंट्स मिल सकते हैं.