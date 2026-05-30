Home > दिल्ली > दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

Delhi Government School: दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा की अंग्रेज़ी-माध्यम कक्षाओं को बंद या हिंदी-माध्यम में विलय किए जाने के आरोप लगे हैं. छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है.

By: Munna Verma | Published: May 30, 2026 6:22:05 PM IST

Delhi Government School: सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की कक्षाओं पर संकट आ गई है.
Delhi Government School: सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की कक्षाओं पर संकट आ गई है.


Delhi Government School: दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा के छात्रों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. आरोप है कि उत्तर-पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों में अंग्रेज़ी-माध्यम की अलग कक्षाएं बंद की जा रही हैं या उन्हें हिंदी-माध्यम के सेक्शनों के साथ मिला दिया गया है. इस स्थिति के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता का माहौल है.

अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक अंग्रेज़ी और हिंदी-माध्यम के लिए अलग-अलग सेक्शन संचालित किए जाते हैं. इससे छात्रों को उनकी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ाई का अवसर मिलता है. हालांकि, 11वीं कक्षा में विषयों के चयन के बाद छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है. ऐसे में यदि किसी विषय समूह में अंग्रेज़ी-माध्यम के छात्रों की संख्या कम होती है, तो कई स्कूल प्रशासन दोनों माध्यमों के छात्रों को एक ही कक्षा में पढ़ाने का निर्णय ले लेते हैं.

You Might Be Interested In

छात्रों के आत्मविश्वास और प्रदर्शन पर असर की आशंका

छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि अचानक माध्यम बदलने या मिश्रित कक्षाओं में पढ़ाई करने से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, संचार कौशल और शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कई छात्र जिन्होंने वर्षों तक अंग्रेज़ी-माध्यम में पढ़ाई की है, अब खुद को असहज महसूस कर रहे हैं. कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें अंग्रेज़ी-माध्यम में पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है. इससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही हैं.

शिक्षकों ने भी जताई चिंता

पूर्वी दिल्ली के कुछ शिक्षकों ने स्वीकार किया कि कई स्कूलों में संसाधनों और शिक्षकों की कमी के कारण अलग अंग्रेज़ी-माध्यम सेक्शन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए लिए गए ऐसे फैसलों का सीधा असर छात्रों पर पड़ता है.

शिक्षा अधिकारों को लेकर उठी जांच की मांग

शिक्षा कार्यकर्ता और अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए शिक्षा निदेशालय से जांच की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि छात्रों को उनकी पसंद के माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए और किसी भी प्रशासनिक निर्णय से उनकी शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए.

भविष्य को लेकर बढ़ी अनिश्चितता

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर छात्रों के दीर्घकालिक शैक्षणिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है. अभिभावकों की मांग है कि शिक्षा विभाग इस मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों के हितों की रक्षा करे और उन्हें उनकी पसंद के माध्यम में पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करे.

Tags: Delhi Government SchoolGovt School
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026

हफ्ते के हर दिन का लंच मेन्यू, सेहत और स्वाद...

May 30, 2026

मोबाइल और इंटरनेट से घर बैठे कैसे कमाएं पैसे? जानें...

May 30, 2026

हाजमोला खाने से क्या नुकसान होता है?

May 30, 2026

क्या आप भी खाते हैं पपीता? इन बीमारियों में पहुंचा...

May 30, 2026

AC चलाते हैं? ये 10 बातें जान लीजिए

May 30, 2026
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कक्षाओं पर संकट, 11वीं के छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता