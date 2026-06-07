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Delhi ITI Admission 2026: आईटीआई एडमिशन के लिए इस दिन से आवेदन शुरू, अप्लाई करने से पहले देखें जरूरी डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली सरकार ITI एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी. इसके लिए आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से अवश्य पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 7, 2026 7:59:16 PM IST

Delhi Government ITI Admission 2026: आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहा है.
Delhi Government ITI Admission 2026: आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहा है.


Delhi Government ITI Admission 2026: तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार के ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन निदेशालय (DTTE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 8 जून 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

दिल्ली के विभिन्न सरकारी ITI संस्थानों में कई ट्रेड्स के लिए प्रवेश दिए जाएंगे. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आधिकारिक पोर्टल itidelhi.admissions.nic.in पर उपलब्ध सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

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कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया?

दिल्ली सरकार ITI एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जून 2026 से शुरू होगा. उम्मीदवारों को प्रवेश से संबंधित सभी अपडेट और महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए. प्रवेश प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सत्यापन, मेरिट लिस्ट जारी करना और काउंसलिंग जैसे चरण शामिल होंगे.

Delhi ITI Admission 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

दिल्ली सरकार के ITI एडमिशन पोर्टल itidelhi.admissions.nic.in पर जाएं.
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें.
मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहें.

एडमिशन प्रक्रिया में कौन-कौन से चरण होंगे?

दिल्ली ITI एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा. इसमें शामिल होंगे:

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
पात्रता की जांच
मेरिट लिस्ट जारी करना
सीट आवंटन
काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन
अंतिम प्रवेश प्रक्रिया

उम्मीदवारों को प्रत्येक चरण की जानकारी समय-समय पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जरूरी दस्तावेज

यदि किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित होती है, तो उसे संस्थान में रिपोर्टिंग के दौरान निम्न दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:

सीट अलॉटमेंट लेटर
प्रोविजनल एडमिशन स्लिप
सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र
दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग
आवश्यक घोषणा पत्र (Undertaking Forms)
कैरेक्टर सर्टिफिकेट
आधार कार्ड
हाल ही की तीन पासपोर्ट साइज फोटो
आधार से लिंक बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार आवेदन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. साथ ही, किसी भी अपडेट, मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग सूचना के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर भरोसा करें.

Delhi Government ITI Admission 2026 उन छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर है जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं. समय पर आवेदन और सही दस्तावेजों के साथ उम्मीदवार आसानी से प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं और अपने पसंदीदा ट्रेड में दाखिला पाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

Tags: ITI Admission
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