Delhi EWS Admission 2026: दिल्ली एडमिशन EWS, DG, CWSN के लिए लॉटरी ड्रॉ, ऐसे यहां करें चेक

Delhi EWS Admission 2026: दिल्ली के हजारों अभिभावकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. दिल्ली सरकार 10 जुलाई 2026 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए निजी, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश हेतु कंप्यूटराइज्ड लॉटरी (ड्रॉ) आयोजित की गई. यह प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र में एंट्री-लेवल कक्षाओं में पारदर्शी तरीके से सीट आवंटन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है.

शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, ड्रॉ सुबह 11 बजे ओल्ड सेक्रेटेरिएट स्थित डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया. इसी प्रक्रिया के आधार पर पात्र बच्चों को दिल्ली के निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, प्री-प्राइमरी (KG) और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी.

किन बच्चों के लिए है यह प्रवेश प्रक्रिया?

यह प्रवेश प्रक्रिया उन बच्चों के लिए है जो EWS, DG और CWSN श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं. सरकार का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है. स्कूल आवंटन में बच्चे के घर का पता प्रमुख आधार माना जाएगा.

आयु सीमा में दी गई है विशेष छूट

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष, KG के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष निर्धारित है. हालांकि, अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी दी गई है. इसके तहत नर्सरी के लिए अधिकतम 7 वर्ष, KG के लिए 8 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 9 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं.

इन गलतियों पर रद्द हो सकता है सीट आवंटन

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा घर के पते से संबंधित गलत जानकारी दी जाती है या जांच के दौरान दस्तावेज फर्जी, जाली अथवा अमान्य पाए जाते हैं, तो आवंटित सीट तत्काल रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज और सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार का अंतर मिलने पर भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है.

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि आवेदन जमा होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म में दी गई जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन या बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध

यदि अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी चाहिए, तो वे कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच शिक्षा निदेशालय की हेल्पलाइन 9818154069 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी आधिकारिक अपडेट और निर्देश शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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