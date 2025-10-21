Delhi वालों के लिए खुशखबरी! DDA में सरकारी नौकरी, जानिये कौन-कौन कर सकता है आवेदन

DDA Recruitment 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें उम्मीदवार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस साल DDA ग्रुप A, B और C के कुल 1,732 पद पर भर्ती हो रहा है. इन पदों में MTS, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सचिवालय सहायक, पटवारी, स्टेनोग्राफर, नायब तहसीलदार, सहायक निदेशक और अन्य शामिल है. आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

इस DDA भर्ती के लिए पद के आधार पर अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई है. 12वीं पास से लेकर स्नातक, डिप्लोमा और बी.टेक/बीई, एलएलबी, एमसीए तक की योग्यता वाले उम्मीदवार पात्र है. उप निदेशक और सहायक निदेशक के पद के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर होना आवश्यक है. सहायक कार्यकारी अभियंता के लिए सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक आवश्यक है. कानूनी सहायक के लिए कानून की डिग्री (LLB) आवश्यक है. जूनियर इंजीनियरों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री आवश्यक है. मल्टी-टास्किंग स्टाफ और माली के लिए दसवीं कक्षा की डिग्री आवश्यक है.

आयु सीमा

आयु सीमा पद के अनुसार अलग- अलग किया जाता है. अधिकांश पद के लिए न्यूनतम आयु 18 या 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल है. कुछ वरिष्ठ पद के लिए अधिकतम आयु 35-40 साल हो सकती है. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार को नियमानुसार छूट प्राप्त होगी.

कितना लगेगा पैसा?

जनरल OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवार को 2500 का आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि SC, ST, PWD, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल है. सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अधिसूचना में दी गई शर्तों और पद के विवरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा कुछ पदों के लिए कौशल परीक्षा टाइपिंग परीक्षा और स्टेनोग्राफर परीक्षा भी आयोजित की जाएगी. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट पूरा करने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

आवेदन कैसे करें