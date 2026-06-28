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Delhi Coaching Centres News: कोचिंग सेंटरों को दिल्ली सरकार की चेतावनी, पालन करना होगा ये नियम, नहीं तो होगी कार्रवाई

Delhi Coaching Centres Safety Rules: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोचिंग सेंटरों को एक महीने में सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया.

By: Munna Verma | Published: June 28, 2026 8:50:51 PM IST

Delhi Coaching Centres: नियम को पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई
Delhi Coaching Centres: नियम को पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई


Delhi Coaching Centres News: दिल्ली में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए अब सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो कोचिंग सेंटर तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें राजधानी में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कोचिंग संचालकों को एक महीने का समय देते हुए कहा कि सभी संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा. इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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छात्रों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में चाहे 900 कोचिंग सेंटर हों या 1000, सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा है. उन्होंने दोहराया कि किसी भी संस्थान को केवल व्यवसायिक गतिविधि के आधार पर नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी के आधार पर संचालित होना चाहिए. सरकार जल्द ही ऐसा नियामक कानून लाने की तैयारी में है, जिससे कोचिंग संस्थानों की नियमित निगरानी, जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.

छात्र सीधे कर सकेंगे शिकायत

मुख्यमंत्री ने छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही दिखाई देती है, तो वे इसकी जानकारी सरकार को दें. इसके लिए ईमेल, फोन कॉल या मैसेज जैसे विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का मानना है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी से सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकता है तथा समय रहते किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकेगा.

हाल की घटनाओं के बाद बढ़ी सख्ती

सरकार का यह फैसला हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में कोचिंग संस्थानों में हुई आग की घटनाओं के बाद लिया गया है. ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और यह स्पष्ट किया है कि कई संस्थानों में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी अब भी बनी हुई है. इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार ने सभी कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है.

जल्द आएगा नया नियामक ढांचा

दिल्ली के शिक्षा विभाग की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए एक मजबूत नियामक व्यवस्था तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके.

सरकार का कहना है कि भविष्य में नियमित निरीक्षण, सुरक्षा ऑडिट और तय मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिल्ली सरकार कोचिंग सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.

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Tags: Coaching CentreDelhi Coaching Centrerekha gupta
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