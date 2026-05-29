दिल्ली के CBSE 12वीं नतीजों पर बवाल, GSTA ने शिक्षा मंत्री से की बड़ी मांग

CBSE 12th Result: दिल्ली में इस साल CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के परिणामों में आई गिरावट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. सरकारी स्कूल शिक्षक संघ (GSTA) ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से मांग की है कि शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और मेमोरेंडम तुरंत वापस लिए जाएं. संघ का कहना है कि खराब परिणामों के लिए केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.

GSTA ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा कि इस बार लागू किए गए ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) सिस्टम की तकनीकी कमियां परिणामों में गिरावट का बड़ा कारण हो सकती हैं.

OSM सिस्टम पर उठे सवाल

CBSE ने 2026 में पहली बार बड़े स्तर पर OSM सिस्टम लागू किया था. इस प्रक्रिया के तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया. हालांकि, शिक्षकों का आरोप है कि इस सिस्टम में कई व्यावहारिक परेशानियां सामने आईं. संघ के अनुसार कई उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली स्कैन हुईं, कुछ पेज गायब मिले और कई कॉपियां गलत तरीके से अपलोड हुईं. इसके अलावा स्क्रीन पर छात्रों की हैंडराइटिंग पढ़ना भी काफी मुश्किल रहा. इन समस्याओं के चलते परीक्षकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे मूल्यांकन अपेक्षाकृत सख्त हो गया.

दिल्ली के रिजल्ट में आई गिरावट

इस साल दिल्ली का कुल पास प्रतिशत 95.18% से घटकर 91.97% रह गया. राजधानी में करीब 3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से लगभग 2.76 लाख छात्र सफल हुए. दिल्ली-पूर्व और दिल्ली-पश्चिम दोनों CBSE क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली-पश्चिम का पास प्रतिशत 95.37% से घटकर 92.34% और दिल्ली-पूर्व का 95.06% से घटकर 91.73% पहुंच गया.

लड़कियों ने फिर मारी बाजी

परिणामों में गिरावट के बावजूद लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा. दिल्ली-पूर्व में 94.09% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का प्रतिशत 89.32% रहा. वहीं दिल्ली-पश्चिम में 94.73% लड़कियां और 90.04% लड़के सफल हुए. राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़कियों ने लड़कों से 6.73 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया.

शिक्षकों पर दबाव बढ़ने का आरोप

GSTA महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि शिक्षक लगातार रेमेडियल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास और पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के जरिए छात्रों की मदद करते हैं. लेकिन परीक्षा परिणाम केवल शिक्षकों के प्रयासों पर निर्भर नहीं करते, इसमें छात्रों की व्यक्तिगत मेहनत भी अहम भूमिका निभाती है. संघ ने आरोप लगाया कि कई शिक्षकों को APAR में प्रतिकूल टिप्पणी की धमकी दी गई, जिससे शिक्षकों में तनाव और चिंता का माहौल बन गया है.

CBSE ने बताया OSM को सफल

वहीं CBSE ने आधिकारिक बयान में कहा कि OSM सिस्टम के जरिए इस साल 98 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का सफल मूल्यांकन किया गया. बोर्ड का दावा है कि यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने, जोड़-घटाव की गलतियों को खत्म करने और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाने में मददगार साबित हुई है. हालांकि, शिक्षकों और अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के बीच अब इस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.