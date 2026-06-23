CUET UG Result 2026: रिजल्ट के बाद अब क्या? DU-BHU में एडमिशन के लिए ऐसे तैयार करें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक cuet.nta.nic.in पर एक्टिव कर दिया गया है.

आपको बता दें कि फिलहाल NTA ने सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया है, जो 11 मई से 31 मई, 2026 के बीच या फिर 6 और 7 जून, 2026 को आयोजित हुई परीक्षा में बैठे थे.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में नीचे दी गई जानकारियां (लॉगिन क्रेडेंशियल्स) भरनी होंगी:

CUET एप्लीकेशन नंबर

पासवर्ड

CUET UG 2026 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

अपना स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे ‘CUET UG 2026 Result’ लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद ‘CUET (UG) Scorecard 2026’ के विकल्प को चुनें.

अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे चेक करें और भविष्य के लिए CUET 2026 PDF स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

डायरेक्ट लिंक: examinationservices.nic.in/ResultoService26/CUET2026/Login

रिजल्ट आने के बाद अब आगे क्या करना होगा?

CUET UG का रिजल्ट जारी होने के बाद अब इस परीक्षा में शामिल होने वाली सभी यूनिवर्सिटीज अपने-अपने स्तर पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन (CUET Counselling Registration) की प्रक्रिया शुरू करेंगी.

छात्रों को अपनी पसंद के कोर्स के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अलग से अप्लाई करना होगा. आवेदन करने से पहले, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले साल की CUET कट-ऑफ (Cut-off) जरूर चेक कर लें. इसके बाद अपनी पसंद और नंबरों के आधार पर कॉलेजों और कोर्स की एक लिस्ट (प्रेफरेंस लिस्ट) तैयार करें और फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें.

CUET UG 2026: ये हैं देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान छात्र देश के इन प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं: