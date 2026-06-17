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CUET UG Result 2026 Declared Date: सीयूईटी यूजी रिजल्ट का इंतजार जारी, cuet.nta.nic.in पर जारी होगा स्कोरकार्ड

NTA CUET UG 2026 का रिजल्ट जल्द जारी करेगा. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे सीधे cuet.nta.nic.in पर लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 17, 2026 1:41:16 PM IST

CUET UG Result 2026 Declared Date: सीयूईटी यूजी रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है.
CUET UG Result 2026 Declared Date: सीयूईटी यूजी रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है.


CUET UG Result 2026 Declared Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है. लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा के आधार पर देशभर की केंद्रीय और अन्य भाग लेने वाली यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकेंगे.

CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन देश और विदेश के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. यह परीक्षा 11 से 12 मई 2026 और फिर 6 से 7 जून 2026 के बीच कई शिफ्टों में आयोजित हुई थी. इस साल परीक्षा के लिए कुल 15,68,867 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो इसकी बड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.

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प्रोविजनल आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया

NTA ने CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की 9 जून 2026 को जारी की थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 11 जून 2026 तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था. जिन उम्मीदवारों ने आंसर की में त्रुटि पाई, उन्होंने अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कीं.

फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट

CUET UG 2026 का अंतिम परिणाम फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा. विषय विशेषज्ञों की एक टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो आंसर की में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. एक बार फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उसे ही अंतिम माना जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से आपत्ति स्वीकार या अस्वीकार होने की सूचना नहीं दी जाती है.

CUET UG 2026 रिजल्ट कैसे देखें?

CUET UG  की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर “CUET UG 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें.

छात्रों के लिए अहम सलाह

CUET UG रिजल्ट के आधार पर देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें और अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत एक्सेस किया जा सके. CUET UG 2026 का रिजल्ट लाखों छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी उम्मीदवारों की नजर अब केवल NTA की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है.

Tags: CUETCUET UG ResultNTA
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