Home > शिक्षा > CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड

CUET UG 2026 Revised Admit Card Released: सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र cuet.nta.nic.in पोर्टल के माध्यम से एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 10, 2026 2:01:46 PM IST

CUET UG 2026 रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी हो गया है.
CUET UG 2026 रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी हो गया है.


CUET UG 2026 Revised Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले प्रभावित उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों ने अपने परीक्षा शहर या परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल cuet.nta.nic.in से अपना अपडेटेड हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, लगभग 92 प्रतिशत प्रभावित उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं. यह संख्या करीब 15,340 छात्रों की बताई जा रही है. गौरतलब है कि CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई 2026 से देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

You Might Be Interested In

CUET UG 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “Download CUET UG Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें.
सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
आपका संशोधित एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरण जैसे नाम, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और विषयों को ध्यान से जांच लें.

परीक्षा शहर में बदलाव की सुविधा अब बंद

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर या केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई 2026 थी. अब सुधार (Correction) की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है और किसी भी नए बदलाव के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. जिन उम्मीदवारों ने समय रहते बदलाव के लिए आवेदन किया था, वे अपने अपडेटेड एडमिट कार्ड के माध्यम से नया परीक्षा केंद्र और शहर देख सकते हैं.

CUET UG 2026 में कितने अंक जरूरी?

CUET UG परीक्षा में पास होने के लिए कोई एक समान न्यूनतम अंक तय नहीं किए गए हैं, क्योंकि अलग-अलग विश्वविद्यालयों की कट-ऑफ अलग होती है. हालांकि, सामान्य तौर पर छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 40% से 50% अंक हासिल करने का लक्ष्य रखें. वहीं, देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए काफी अधिक स्कोर की आवश्यकता हो सकती है. इसलिए छात्रों को बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होना चाहिए.

परीक्षा से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू हो रही है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा दिवस से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. इसके अलावा, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना, वैध फोटो ID साथ रखना और NTA द्वारा जारी सभी परीक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही छात्रों को परीक्षा से वंचित कर सकती है.

Tags: CUETCUET UGNTA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

May 9, 2026
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी एग्जाम का रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी, cuet.nta.nic.in से करें डाउनलोड