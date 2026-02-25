CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां

CUET UG 2026 Registration: CUET UG 2026 के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दी है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. एग्जाम 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होने की उम्मीद है.

एग्जाम CBT मोड में होगा

अब सवाल यह उठता है कि कैंडिडेट्स कब अप्लाई कर सकते है. कैंडिडेट्स अब CUET UG 2026 के लिए 26 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते है. कैंडिडेट्स 26 फरवरी रात 11:50 बजे तक अप्लाई कर सकते है. इसलिए जो इंटरेस्टेड हैं वे इस तारीख तक या उससे पहले अप्लाई कर दें.

अप्लाई कैसे करें

सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

फिर कैंडिडेट्स को होमपेज पर “Registration for CUET (UG) – 2026” लिंक पर क्लिक करना चाहिए.

फिर कैंडिडेट्स को खुद को रजिस्टर करना चाहिए.

इसके बाद कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए.

एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद कैंडिडेट्स को इसे सबमिट करना चाहिए.

फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

आखिर में कैंडिडेट्स को एक प्रिंटआउट लेना चाहिए.

सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं

NTA ने साफ कहा है कि यह बढ़ा हुआ समय एक खास व्यवस्था है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा. इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान भरी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लें ताकि फाइनल सबमिशन से पहले वे सही और पूरी हों.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू में 3 जनवरी 2026 से 30 जनवरी, 2026 तक चला था, और फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे) थी. इसके बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 4 फरवरी, 2026 कर दिया गया, और फीस पेमेंट विंडो 7 फरवरी, 2026 तक खुली रही है.