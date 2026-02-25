Home > शिक्षा > CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां

CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां

CUET UG 2026 Registration: CUET UG 2026 के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 25, 2026 2:10:17 PM IST

CUET UG 2026 Registration
CUET UG 2026 Registration


CUET UG 2026 Registration: CUET UG 2026 के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दी है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. एग्जाम 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

 एग्जाम CBT मोड में होगा

अब सवाल यह उठता है कि कैंडिडेट्स कब अप्लाई कर सकते है. कैंडिडेट्स अब CUET UG 2026 के लिए 26 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते है. कैंडिडेट्स 26 फरवरी रात 11:50 बजे तक अप्लाई कर सकते है. इसलिए जो इंटरेस्टेड हैं वे इस तारीख तक या उससे पहले अप्लाई कर दें.

CUET UG सुधार विंडो 2 फरवरी से शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे संशोधन

अप्लाई कैसे करें

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • फिर कैंडिडेट्स को होमपेज पर “Registration for CUET (UG) – 2026” लिंक पर क्लिक करना चाहिए.
  • फिर कैंडिडेट्स को खुद को रजिस्टर करना चाहिए.
  • इसके बाद कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए.
  • एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद कैंडिडेट्स को इसे सबमिट करना चाहिए.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.
  • आखिर में कैंडिडेट्स को एक प्रिंटआउट लेना चाहिए.

सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं

NTA ने साफ कहा है कि यह बढ़ा हुआ समय एक खास व्यवस्था है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा. इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान भरी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लें ताकि फाइनल सबमिशन से पहले वे सही और पूरी हों.

You Might Be Interested In

ब्रेट ली दुबई क्यों जा बसे? ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज के फैसले की असली वजह आई सामने

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू में 3 जनवरी 2026 से 30 जनवरी, 2026 तक चला था, और फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे) थी. इसके बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 4 फरवरी, 2026 कर दिया गया, और फीस पेमेंट विंडो 7 फरवरी, 2026 तक खुली रही है.

You Might Be Interested In
Tags: CUET application fee 2026CUET last dateCUET step by step processCUET UG 2026 registration
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026

सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन

February 24, 2026

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026
CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां
CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां
CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां
CUET UG 2026 आवेदन फिर से शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई? लास्ट डेट और पूरी डिटेल यहां