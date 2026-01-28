Home > शिक्षा > CUET UG सुधार विंडो 2 फरवरी से शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे संशोधन

CUET UG सुधार विंडो 2 फरवरी से शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे संशोधन

CUET UG 2026 registration last date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 2 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल रही है. इस दौरान उम्मीदवार अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी सुधार और अपडेट कर सकते हैं

By: Mohammad Nematullah | Published: January 28, 2026 7:20:36 PM IST

CUET UG
CUET UG


CUET UG 2026 registration last date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 2 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल रही है. इस दौरान उम्मीदवार अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी सुधार और अपडेट कर सकते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स, परीक्षा शहर, परीक्षा पेपर, या दूसरे मान्य फील्ड, उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा.

प्रतिष्ठित केंद्रीय, राज्य और भाग लेने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के गेटवे के तौर पर CUET UG भारत की सबसे महत्वपूर्ण एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है.

परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होगी

इस बार CUET UG जनरल टेस्ट (डोमेन) में कुल 23 विषय शामिल हैं। CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होने की संभावना है. हर पेपर में 50 सवाल होंगे, जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ़ एक घंटा मिलेगा. हर सही जवाब के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, जिससे हर पेपर के कुल नंबर 250 होंगे.

इवेंट    तारीख

  • करेक्शन विंडो    2 फरवरी से 4 फरवरी, 2026
  • सिटी स्लिप जारी    अप्रैल 2026
  • परीक्षा की तारीखें    11 मई से 31 मई, 2026 (संभावित)

सुधार कैसे करें:

  • सबसे पहले, ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर लॉग इन करें.
  • अपने रजिस्टर्ड ईमेल/यूज़र ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
  • लॉग इन करने के बाद, “एप्लीकेशन करेक्शन” या “करेक्शन विंडो” लिंक पर क्लिक करें.
  • फॉर्म में दी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से देखें.
  • सिर्फ़ मान्य फील्ड में ही बदलाव करें.
  • सही डिटेल्स डालें और पक्का करें कि सभी अपडेट सही हैं.
  • अगर कोई अतिरिक्त फीस लागू है, तो क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या UPI के ज़रिए पेमेंट करें.
  • सभी बदलाव करने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें.
  • अपने रिकॉर्ड के लिए अपडेटेड फॉर्म डाउनलोड करें या प्रिंटआउट लें.

Tags: CUET UG 2026 apply onlineCUET UG 2026 registration last datehow to fill CUET UG formNTA CUET UG correction window
CUET UG सुधार विंडो 2 फरवरी से शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे संशोधन

