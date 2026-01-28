CUET UG सुधार विंडो 2 फरवरी से शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे संशोधन

CUET UG 2026 registration last date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 2 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल रही है. इस दौरान उम्मीदवार अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी सुधार और अपडेट कर सकते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स, परीक्षा शहर, परीक्षा पेपर, या दूसरे मान्य फील्ड, उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा.

प्रतिष्ठित केंद्रीय, राज्य और भाग लेने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के गेटवे के तौर पर CUET UG भारत की सबसे महत्वपूर्ण एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है.

परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होगी

इस बार CUET UG जनरल टेस्ट (डोमेन) में कुल 23 विषय शामिल हैं। CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच होने की संभावना है. हर पेपर में 50 सवाल होंगे, जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ़ एक घंटा मिलेगा. हर सही जवाब के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, जिससे हर पेपर के कुल नंबर 250 होंगे.

इवेंट तारीख

करेक्शन विंडो 2 फरवरी से 4 फरवरी, 2026

सिटी स्लिप जारी अप्रैल 2026

परीक्षा की तारीखें 11 मई से 31 मई, 2026 (संभावित)

सुधार कैसे करें: