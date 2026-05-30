CUET UG Re Exam 2026: दोबारा होगी आज वाली सीयूईटी की परीक्षा, इन छात्रों को मिलेगा मौका, पढ़िए डिटेल

CUET UG Re Exam 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के दौरान तकनीकी बाधा का सामना करने वाले हजारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि उन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, जो परीक्षा केंद्र पर मौजूद थे लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके.

एजेंसी के अनुसार, कुल 3,765 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान की गई है जिन्होंने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा किया था, लेकिन परीक्षा पुनः शुरू होने से पहले ही केंद्र छोड़ दिया था.

परीक्षा के दौरान हुई थी तकनीकी बाधा

30 मई 2026 को आयोजित CUET UG परीक्षा की पहली शिफ्ट की शुरुआत में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी सामने आई थी. इस समस्या के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी और कई छात्रों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. हालांकि बाद में समस्या का समाधान कर लिया गया और परीक्षा अतिरिक्त समय के साथ पुनः शुरू कराई गई. NTA के अनुसार, लगभग 95 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा शुरू होने के बाद उसे सफलतापूर्वक पूरा किया.

प्रभावित छात्रों के लिए विशेष अवसर

NTA ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार तकनीकी समस्या के दौरान केंद्र पर उपस्थित थे और जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका था, लेकिन उन्होंने परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र छोड़ दिया, उन्हें विशेष एकमुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा. एजेंसी ने कहा कि इन उम्मीदवारों के लिए अलग से पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी. नई परीक्षा तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी.

तकनीकी समस्या के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार

NTA ने प्रारंभिक जांच में तकनीकी समस्या के लिए परीक्षा संचालन से जुड़ी तकनीकी एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है. एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. तकनीकी बाधा को देखते हुए NTA ने उसी दिन आयोजित दूसरी शिफ्ट के समय में भी बदलाव किया. उम्मीदवारों को नई रिपोर्टिंग और परीक्षा समय की जानकारी दी गई ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े.

छात्रों की चिंता के बीच राहत

CUET देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और लाखों छात्र इसके माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं. ऐसे में तकनीकी समस्या से प्रभावित छात्रों को दोबारा मौका देने का NTA का फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब उम्मीदवारों को पुनर्परीक्षा से संबंधित आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जिसके बाद वे अपनी आगे की तैयारी जारी रख सकेंगे.