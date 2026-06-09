CUET UG 2026: एनटीए ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएट (CUET UG) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा. प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अब छात्र अपने दिए गए जवाबों का मिलान कर सकते हैं और रिजल्ट आने से पहले ही अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं.

मई और जून में आयोजित हुई थी परीक्षा

बता दें कि इस साल CUET UG 2026 परीक्षा देश-विदेश के कई केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा पहले 11 मई से 31 मई के बीच और फिर 6 व 7 जून को कराई गई थी. एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुल 15,68,867 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

आपत्ति दर्ज कराने का मौका

अगर किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी जवाब पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें इसे चुनौती देने का मौका दिया गया है. छात्र तय समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

NTA ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा है, ‘जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर-की से संतुष्ट नहीं हैं, वे ₹200 प्रति चुनौती (पर क्वेश्चन) की दर से नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करके इसे चुनौती दे सकते हैं.’

उम्मीदवारों की ओर से मिलने वाली सभी आपत्तियों की जांच सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम करेगी. अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में सुधार किया जाएगा. इसके बाद एक फाइनल आंसर-की जारी होगी और इसी के आधार पर CUET UG 2026 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

CUET UG Answer Key 2026: ऐसे करें डाउनलोड

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले CUET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘CUET UG 2026 Answer Key and Response Sheet’ वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करें.

आपके सामने प्रोविजनल आंसर-की और आपकी रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगी.

इसे अच्छी तरह चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

नोट: एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय रहते आंसर-की की जांच कर लें और यदि कोई आपत्ति हो तो डेडलाइन से पहले सबमिट कर दें. आखिरी तारीख के बाद किसी भी चुनौती या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. माना जा रहा है कि सभी आपत्तियों के निपटारे और फाइनल आंसर-की जारी होने के तुरंत बाद एनटीए नतीजों का एलान कर देगा.