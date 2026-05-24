CUET UG 2026 Postponed: एनटीए ने स्थगित की इस दिन की परीक्षा, अब करना होगा इंतजार, जानें क्या है मामला

CUET UG 2026 Postponed: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार शाम को घोषणा की है कि 28 मई को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. एजेंसी ने इसका कारण ईद-उल-ज़ुहा (बकरीद) की तारीख में हुए बदलाव को बताया है. एजेंसी ने इसके लिए एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया है. इसमें कहा कि 28 मई को दोनों पालियों में होने वाली प्रभावित परीक्षाएं अब टाल दी गई हैं.

NTA के अनुसार यह फैसला ईद-उल-ज़ुहा की सार्वजनिक छुट्टी की संशोधित तारीख के संबंध में सरकार से मिले एक संदेश के बाद लिया गया. इसके परिणामस्वरूप जो उम्मीदवार 28 मई को परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उन्हें अब नई तारीखों की घोषणा का इंतज़ार करना होगा. एजेंसी ने कहा कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए संशोधित कार्यक्रम की सूचना उचित समय पर अलग से दी जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट और घोषणाओं के लिए NTA और CUET की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से विज़िट करते रहें.

13 मई से शुरू हुई परीक्षा

CUET UG 2026 इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ था और देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई पालियों में आयोजित किया जा रहा है. यह परीक्षा 13 मई को शुरू हुई थी और मूल रूप से विभिन्न विषयों के पेपरों के लिए जून की शुरुआत तक जारी रहने वाली थी.

NTA हेल्पडेस्क से कर सकते हैं संपर्क

NTA ने उम्मीदवारों को आगे सलाह दी कि वे परीक्षा स्थगित होने की बात का ध्यान रखें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें. जिन छात्रों को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में कोई कठिनाई हो रही है या जो स्पष्टीकरण चाहते हैं, वे NTA हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या एजेंसी द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक ईमेल सहायता का उपयोग कर सकते हैं.

28 मई के स्थगित पेपरों के लिए परीक्षा की नई तारीखों के संबंध में और अधिक विवरण जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है।