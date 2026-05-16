CUET UG 2026 Marking Scheme: NTA कैसे कैलकुलेट करता है सीयूईटी यूजी स्कोर? पढ़िए यहां हर एक स्टेप

CUET UG 2026 Marking Scheme: सीयूईटी यूजी 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कई अहम जानकारियां जारी की हैं। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल यह एग्जाम इस बार भारत के विभिन्न शहरों के साथ-साथ विदेशों के 14 शहरों में भी आयोजित किया जा रहा है। CUET UG 2026 के लिए कुल 15,68,866 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई देती है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि NTA किस आधार पर CUET UG 2026 की मार्किंग और स्कोर कैलकुलेशन करती है.

एनटीए के अनुसार, CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित की जा रही हैं. सभी परीक्षाएं कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराई जा रही हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनी रहे.

इस परीक्षा में कुल 37 विषय शामिल हैं, जिनमें

13 भारतीय भाषाएं

24 डोमेन-स्पेसिफिक विषय

1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट

शामिल किए गए हैं. प्रत्येक पेपर में उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाता है और कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) हल करने होते हैं.

CUET UG 2026 मार्किंग स्कीम (Marking Scheme Explained)

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है. हर सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को +5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. जिन प्रश्नों को छोड़ दिया जाएगा, उनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे.

संक्षेप में अंक वितरण इस प्रकार है:

सही उत्तर: +5 अंक

गलत उत्तर: -1 अंक

अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक

विशेष परिस्थितियों में अंक निर्धारण

अगर किसी प्रश्न में एक से अधिक सही विकल्प पाए जाते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाएंगे जिन्होंने किसी भी सही विकल्प को चुना है. वहीं, यदि कोई प्रश्न अमान्य पाया जाता है या उसे हटा दिया जाता है, तो सभी उम्मीदवारों को उसके लिए पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे, चाहे उन्होंने उत्तर दिया हो या नहीं.

NTA स्कोर और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया

CUET UG 2026 में कई शिफ्टों में परीक्षा आयोजित होने के कारण, उम्मीदवारों के रॉ स्कोर को सीधे तुलना नहीं किया जाता. इसके लिए NTA नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाता है. इस प्रक्रिया में इक्वी-परसेंटाइल मेथड का उपयोग किया जाता है, जिससे अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा देने वाले छात्रों के प्रदर्शन को समान आधार पर तुलना किया जा सके. इसके बाद उम्मीदवारों का परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर तैयार किया जाता है. ध्यान रहे कि CUET UG 2026 का NTA स्कोर केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ही मान्य होगा.

CUET UG 2026 लाखों छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अवसर है. परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समझकर उम्मीदवार बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी और प्रदर्शन को मजबूत बना सकते हैं. सही योजना और अभ्यास के साथ इस परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.