CUET UG 2026 की फाइनल आंसर की जारी, 7 सवाल हटाए गए, अब रिजल्ट और एडमिशन प्रक्रिया पर नजर

CUET UG 2026 Final Answer Key Released: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इसके साथ ही देशभर के उम्मीदवार अब परिणाम घोषणा और विश्वविद्यालयों में दाखिले की अगली प्रक्रिया के और करीब पहुंच गए हैं.

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद छात्रों के पास अपने संभावित स्कोर का अधिक सटीक अनुमान लगाने का अवसर है. यह आंसर की विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की विस्तृत समीक्षा के बाद तैयार की गई है.

आपत्तियों की जांच के बाद 7 प्रश्न हटाए गए

NTA ने पहले 9 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 11 जून तक प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था. प्राप्त आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई. मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसी ने सात प्रश्नों को अंतिम मूल्यांकन से हटाने का निर्णय लिया. अब जारी की गई फाइनल आंसर की को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे किसी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

15 लाख से अधिक छात्रों ने कराया था पंजीकरण

CUET UG 2026 देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक रही. इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 15.68 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया. आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 8.69 लाख उम्मीदवारों ने पांच विषयों का चयन किया. वहीं 3.63 लाख छात्रों ने चार विषय, 2.93 लाख ने तीन विषय, 31 हजार से अधिक ने दो विषय और करीब 11 हजार उम्मीदवारों ने केवल एक विषय के लिए आवेदन किया. कुल मिलाकर लगभग 67.56 लाख टेस्ट इंस्टेंस दर्ज किए गए और परीक्षा 35 शिफ्टों में आयोजित की गई.

बदले हुए परीक्षा पैटर्न में हुई परीक्षा

इस वर्ष CUET UG का आयोजन 37 विषयों में किया गया. इनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-विशिष्ट विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल था. नई परीक्षा संरचना के तहत उम्मीदवारों को अधिकतम पांच विषय चुनने की अनुमति दी गई थी. प्रत्येक पेपर में 50 अनिवार्य प्रश्न पूछे गए और उन्हें हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया गया. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की गई.

परीक्षा शहर आवंटन में दिखी बेहतर व्यवस्था

NTA द्वारा जारी आंकड़े परीक्षा संचालन की बेहतर तैयारी को भी दर्शाते हैं. लगभग 96.6 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में से एक परीक्षा केंद्र मिला, जबकि करीब 79 प्रतिशत छात्रों को उनकी पहली पसंद वाला शहर आवंटित किया गया. इससे छात्रों की यात्रा संबंधी परेशानियां कम हुईं और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुगम बनी.

ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर की

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. लॉगिन के बाद फाइनल आंसर की स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी.

अब शुरू होगा एडमिशन का अगला चरण

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब छात्रों की नजर रिजल्ट पर टिकी है. इसके बाद विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय अपनी-अपनी मेरिट सूची और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे. चूंकि CUET के तहत केंद्रीकृत काउंसलिंग नहीं होती, इसलिए उम्मीदवारों को उन विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए, जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं. आने वाले दिनों में घोषित होने वाला CUET स्कोर ही उनके स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार बनेगा.