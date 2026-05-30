CUET UG 2026 Exam Delayed: तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा में देरी, NTA ने जारी किया नया शेड्यूल

CUET UG 2026 Exam Delayed: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के दौरान शुक्रवार को देश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. इस स्थिति को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि किसी भी उम्मीदवार को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार, परीक्षा संचालन से जुड़ी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी TCS के सिस्टम में आई अस्थाई तकनीकी खराबी के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत प्रभावित हुई थी. हालांकि, संबंधित टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कर लिया है और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है.

छात्रों को मिलेगा पूरा परीक्षा समय

NTA ने स्पष्ट किया है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर देरी हुई, वहां सभी उम्मीदवारों को पूरा परीक्षा समय उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त समय (Compensatory Time) दिया जा रहा है, ताकि किसी भी छात्र की तैयारी या प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े. परीक्षा एजेंसी ने कहा कि छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा की अवधि में कोई कटौती न हो और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले.

#CUETUG2026 — Important Notice M/s TCS has reported that a technical glitch at their end delayed the commencement of CUET (UG) 2026 at some centres on 30.05.2026. The issue has since been resolved, and the exam is being conducted with full compensatory time so that no candidate… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026

दोपहर सत्र के लिए संशोधित समय जारी

तकनीकी समस्या के बाद NTA ने दोपहर की परीक्षा पाली के लिए संशोधित समय-सारणी भी जारी की है. संशोधित समय के अनुसार रिपोर्टिंग और प्रवेश समय: दोपहर 2:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ: शाम 4:00 बजे है. पहले यह परीक्षा दोपहर 3:00 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी बाधा को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है.

सुबह की पाली के उम्मीदवारों को भी राहत

एजेंसी ने यह भी बताया कि सुबह के सेशन में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पेपर पूरा करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जा रहा है. उम्मीदवारों को तब तक परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक वे निर्धारित प्रश्नपत्र को पूरा नहीं कर लेते. इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी व्यवधान का असर छात्रों के प्रदर्शन पर न पड़े.

NTA ने जताया खेद

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए छात्रों और अभिभावकों से खेद व्यक्त किया है. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा से संबंधित सहायता या जानकारी चाहिए, तो वह NTA की हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकता है.

CUET UG 2026 देशभर के लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश का महत्वपूर्ण माध्यम है. ऐसे में NTA ने भरोसा दिलाया है कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष, व्यवस्थित और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएंगी.