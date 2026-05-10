CUET UG 2026 Exam: सीयूईटी यूजी परीक्षा कल से शुरू, 15 लाख से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा, जानें ड्रेस कोड

CUET UG 2026 Exam: देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 11 मई से CUET UG 2026 आयोजित करने जा रही है. यह परीक्षा 31 मई 2026 तक चलेगी. इस साल CUET UG के लिए 15,68,866 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इसे देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बनाता है.

यह परीक्षा भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ 13 देशों के 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. NTA के अनुसार इस बार 12,906 अलग-अलग विषय संयोजनों के तहत 67 लाख से ज्यादा टेस्ट आयोजित किए जाएंगे.

CUET UG 2026 में परीक्षा शहरों का पुनः आवंटन

National Testing Agency ने परीक्षा शहरों के पुनः आवंटन को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक, 16,681 उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 92 प्रतिशत छात्रों को उनकी पसंद का वैकल्पिक शहर आवंटित कर दिया गया है.

NTA ने इन उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर केवल नया एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। पुराने एडमिट कार्ड को रद्द माना जाएगा.

पहले दिन दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

CUET UG 2026 के पहले दिन करीब 1.24 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट में 63,247 छात्र 314 केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट में 60,773 उम्मीदवार 281 केंद्रों पर शामिल होंगे. पहले दिन अंग्रेज़ी, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इतिहास, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा होगी.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से काफी पहले पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच और सत्यापन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी पहले से जांच लेने की सलाह दी गई है. धार्मिक पोशाक, धार्मिक प्रतीक, ऊनी कपड़े या फुल स्लीव्स पहनने वाले छात्रों को अतिरिक्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई है.

CUET UG 2026 ड्रेस कोड और जरूरी निर्देश

एजेंसी ने उम्मीदवारों को हल्के रंग के और साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी है. चप्पल, सैंडल और कम हील वाले फुटवियर पहनने को प्राथमिकता दी गई है. भारी जूते और ऊंची हील वाले सैंडल पहनने से बचने के निर्देश दिए गए हैं.

परीक्षा हॉल में क्या ले जाने की अनुमति है?

छात्रों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित चीजें ले जाने की अनुमति होगी:

प्रिंटेड एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

मूल फोटो पहचान पत्र

दो पासपोर्ट साइज फोटो

पारदर्शी बॉल पेन

पारदर्शी पानी की बोतल

मधुमेह रोगियों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री

PwD/PwBD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

NTA ने साफ किया है कि भारी आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

फोटो ID वेरिफिकेशन को लेकर NTA का बड़ा निर्देश

एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवार वही मूल फोटो ID साथ लाएं, जिसका उपयोग आवेदन प्रक्रिया के दौरान किया गया था. यदि लाइव फोटो और अपलोड की गई पहचान में अंतर पाया जाता है, तो उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा PwD और PwBD उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब और अतिरिक्त समय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.