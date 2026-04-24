CUET PG Result 2026 Out Soon: इंतजार होगा खत्म! CUET PG का रिजल्ट आज होगा जारी; ऐसे करें चेक

CUET PG Result 2026 Out Soon: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के रिजल्ट जारी करने वाली है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी. लाखों छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. छात्रों का इंतजार आज शाम तक खत्म हो जाएगा. अपडेट के अनुसार, CUET PG 2026 का रिजल्ट आज शाम लगभग 5 बजे तक आ जाएगा. रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है. बता दें कि, कैंडिडेट द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें स्टेप

ऑफिशियल वेबसाइट: exams.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘CUET PG Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

अपनी डिटेल्स—एप्लिकेशन/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि—डालें और ‘Submit’ पर क्लिक करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा (जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, विषय, अंक, पर्सेंटाइल और क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाया जाएगा).

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसे सेव कर लें.

कट-ऑफ डिटेल्स

NTA, CUET PG 2026 के लिए विषय-वार कट-ऑफ अंक ऑनलाइन जारी करेगा. ये कट-ऑफ सभी कैटेगरी पर लागू होंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा. रिजल्ट घोषित होने के बाद, कैंडिडेट्स को इन कट-ऑफ सीमाओं को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए, जो उन्हें एडमिशन प्रक्रिया में मदद करेंगी.

टॉपर्स की घोषणा कब होगी?

NTA, CUET PG 2026 के रिजल्ट ‘Common Merit List’ के रूप में जारी करेगा, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम और अंक शामिल होंगे. इसी लिस्ट से, कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर विषय-वार टॉपर्स की पहचान की जाएगी.