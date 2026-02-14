एनटीए ने जारी किया CUET PG 2026 का सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल; यहां देखें सारी जरूरी डिटेल्स

CUET PG 2026 Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए सब्जेक्ट-वाइज़ एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. ऑफिशियल नोटिस आज, 14 फरवरी, 2026 को NTA की एग्जाम वेबसाइट पर जारी किया गया.

जिन कैंडिडेट्स ने CUET PG 2026 के लिए रजिस्टर किया है, वे अब डिटेल्ड एग्जाम डेट्स, शिफ्ट टाइमिंग, सब्जेक्ट के नाम और सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं.

CUET PG 2026 एग्जाम डेट्स

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, CUET PG 2026 एग्जाम 6 मार्च से 27 मार्च, 2026 तक होगा.

2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 दिसंबर, 2025 से 25 जनवरी, 2026 तक चला था. कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करने के लिए 28 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक एक करेक्शन विंडो भी दी गई थी.

एग्जाम मोड और शिफ्ट की जानकारी

CUET PG 2026 एग्जाम कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा.

एग्जाम हर दिन दो से तीन शिफ्ट में होगा.

शिफ्ट का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, शिफ्ट 2 दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक, और शिफ्ट 3 शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होगा. हर शिफ्ट 90 मिनट की होगी.

सब्जेक्ट और कैंडिडेट की संख्या

NTA के मुताबिक, एग्जाम 157 पोस्टग्रेजुएट सब्जेक्ट के लिए होगा. एग्जाम के लिए कुल 4,11,366 यूनिक कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है. पहले की गाइडलाइन के मुताबिक, कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा चार टेस्ट पेपर दे सकते हैं.

सब्जेक्ट के हिसाब से शेड्यूल जारी

सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम का पूरा शेड्यूल, जिसमें एग्जाम की तारीख, शिफ्ट का समय, सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट कोड शामिल है, पब्लिक नोटिस के साथ एनेक्सर I में जारी किया गया है. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे शेड्यूल को ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से तैयारी करें.

क्वेश्चन पेपर का मीडियम

CUET PG 2026 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर:

41 लैंग्वेज पेपर सिर्फ़ अपनी-अपनी लैंग्वेज में होंगे

मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MTech) और हायर साइंसेज़ के पेपर सिर्फ़ इंग्लिश में होंगे

आचार्य के पेपर संस्कृत में होंगे, इन्हें छोड़कर:

-इंडियन नॉलेज सिस्टम

-बौद्ध दर्शन

-तीन भाषाएँ (हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश)

हिंदू स्टडीज़ का पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा

शहर की जानकारी स्लिप और अपडेट्स

CUET PG 2026 के लिए शहर की जानकारी स्लिप NTA वेबसाइट पर एग्जाम की तारीख से लगभग 10 दिन पहले जारी की जाएगी. इस स्लिप में कैंडिडेट्स को उनके एग्जाम सेंटर के शहर के बारे में बताया जाएगा.

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम अपडेट्स, इंस्ट्रक्शन्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.nic.in/cuet-pg से अपडेट लेते रहें.

CUET PG 2026 से जुड़े किसी भी सवाल के लिए, कैंडिडेट इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं:

फ़ोन: 011-40759000

ईमेल: helpdesk-cuetpg@nta.ac.in

