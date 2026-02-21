Home > शिक्षा > CTET vs Bihar STET कौन है बेहतर, किससे जल्दी मिलेगी सरकारी नौकरी? कैसे मिलेगी बेहतर करियर ग्रोथ

CTET Vs Bihar STET: सही एग्जाम चुनना टीचिंग करियर की शुरुआत तय करता है. भारत में सबसे पॉपुलर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) और बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) शामिल है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 21, 2026 9:02:25 PM IST

CTET Vs Bihar STET: सही एग्जाम चुनना टीचिंग करियर की शुरुआत तय करता है. भारत में सबसे पॉपुलर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) और बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) शामिल है. लेकिन सवाल यह है कि कौन सा एग्जाम आपको जल्दी नौकरी दिलाएगा और कौन सा लंबे समय तक करियर ग्रोथ के लिए बेहतर है.

CTET सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) कंडक्ट करता है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए किया जाता है. यह एग्जाम कैंडिडेट के चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और सब्जेक्ट नॉलेज को असेस करता है और यह क्लास 1 से 8 तक के लिए लागू है.

बिहार STET बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कंडक्ट करता है. इसका मकसद राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए काबिल टीचर चुनना है. इसमें टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट नॉलेज और बिहार सिलेबस की जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाता है.

तेज नौकरी का मौका: अगला कौन?

जब रिक्रूटमेंट स्पीड की बात आती है, तो बिहार STET आम तौर पर तेज होता है. राज्य सरकार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिजल्ट आने के तुरंत बाद खाली जगहों को भर देता है. हालांकि CTET क्वालिफिकेशन होने पर भी केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती में लंबे नोटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के कारण समय लग सकता है.

करियर ग्रोथ और मौके

जहां बिहार STET से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सकती है, वहीं CTET ज़्यादा ऑप्शन और लंबा करियर पाथ देता है. CTET क्वालिफिकेशन आपको सेंट्रल स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी अप्लाई करने की इजाजत देता है. इसके अलावा CTET सर्टिफिकेट को टीचिंग क्वालिटी के स्टैंडर्ड के तौर पर पहचान मिल रही है.

सही ऑप्शन चुनना

बिहार STET राज्य-स्पेसिफिक है इसलिए इसके जरिए करियर ग्रोथ बिहार स्कूल सिस्टम तक ही सीमित है. हालांकि यह नौकरी स्टेबल और सिक्योर है, जिसमें स्टेट अलाउंस, बेनिफिट्स और गारंटीड प्रमोशन का रास्ता है. बिहार STET तुरंत सरकारी नौकरी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. CTET लंबे समय तक करियर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर अगर आप पूरे भारत में मौके ढूंढ रहे है.

दोनों एग्जाम के अपने फायदे है. अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, तो बिहार STET सही ऑप्शन है. लेकिन अगर आप लंबे समय तक करियर ग्रोथ, पहचान और अलग-अलग मौके ढूंढ रहे हैं, तो CTET आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा. आपकी पसंद आपके करियर के लक्ष्यों, जगह और टाइमफ्रेम पर निर्भर करती है.

