CTET 2026 Registration: सीटीईटी के लिए आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, जल्द करें अप्लाई

CTET 2026 Registration: शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) सितंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब सीमित समय बचा है.

बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, CTET सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 11 मई से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रमुख रास्ता

CTET उन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं. यह परीक्षा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, आवेदन पत्र भरना, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना तथा ऑनलाइन शुल्क भुगतान शामिल है. आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड कर सुरक्षित रखना चाहिए. विशेषज्ञों का सुझाव है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें.

परीक्षा पैटर्न को समझना जरूरी

CTET सितंबर 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो भागों में होगी.

पेपर-I उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं.

पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कार्य करना चाहते हैं.

प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुल 150 अंक निर्धारित होंगे. परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा.

आजीवन मान्य रहेगा CTET प्रमाणपत्र

उम्मीदवारों के लिए सबसे राहत भरी बात यह है कि CTET योग्यता प्रमाणपत्र अब सभी श्रेणियों के लिए आजीवन मान्य है. साथ ही परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं है. जो अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

इन महत्वपूर्ण निर्देशों को न भूलें

CBSE ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र या परीक्षा शहर का चयन स्वयं नहीं कर सकेंगे. परीक्षा शहर और तिथि का आवंटन बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा, आवेदन करने से पहले योग्यता शर्तों की जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि अंतिम सत्यापन नियुक्ति करने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा.