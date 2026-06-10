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CTET 2026: शिक्षक बनने की है ख्वाहिश, तो आज ही भर दें ये फॉर्म, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा मौका

CTET September 2026 Registration Today: सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है. उम्मीदवार सीधे इस लिंक ctet.nic.in के जरिए भी फटाफट आवेदन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 10:43:49 AM IST

CTET September 2026 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है.
CTET September 2026 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है.


CTET September 2026 Registration Today: अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज यानी 10 जून 2026 को CTET सितंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगा. ऐसे उम्मीदवार जो प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) या उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना आवेदन जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए.

उम्मीदवार CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम समय सीमा आज रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है. अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

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CTET September 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

CBSE द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, CTET सितंबर 2026 परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

आवेदन प्रक्रिया शुरू: 11 मई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 10 जून 2026 (रात 11:59 बजे)
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 10 जून 2026
CTET परीक्षा तिथि: 6 सितंबर 2026

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो 5 सितंबर 2026 को अतिरिक्त परीक्षा तिथि के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

CTET परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं.

पेपर-I: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है.
पेपर-II: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है.

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अवश्य जांच लेनी चाहिए. योग्यता संबंधी नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित किए गए हैं.

परीक्षा पैटर्न पर एक नजर

CTET सितंबर 2026 परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इससे उम्मीदवार बिना अंक कटने के डर के सभी प्रश्नों का प्रयास कर सकते हैं.

CTET September 2026 ऐसे करें आवेदन 

CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
“Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

जो उम्मीदवार CTET सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आज ही अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरी करना बेहतर रहेगा.

Tags: CBSECTETCTET 2026home-hero-pos-2
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