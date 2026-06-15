CTET September 2026: सीटीईटी का भरा है फॉर्म, तो फटाफट कर लें ये काम, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

CTET September 2026 Correction Window Open: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने CTET (Central Teacher Eligibility Test) सितंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है और किसी जानकारी में त्रुटि रह गई है, वे अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे ठीक कर सकते हैं.

CBSE ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

CTET 2026 आवेदन में सुधार?

उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा.

आवेदन सुधार की प्रक्रिया

CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “CTET September 2026 Correction Window” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.

जिन विवरणों में बदलाव की अनुमति है, उन्हें सावधानीपूर्वक अपडेट करें.

सभी संशोधित जानकारी को दोबारा जांच लें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

CBSE के अनुसार, उम्मीदवार केवल उन्हीं विवरणों में बदलाव कर सकेंगे जिनकी अनुमति बोर्ड द्वारा दी गई है. इसलिए सुधार करते समय सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना जरूरी है. गलत जानकारी भविष्य में एडमिट कार्ड जारी होने या दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है.

CTET क्यों है महत्वपूर्ण?

CTET देश की सबसे प्रमुख शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है. यह परीक्षा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य ऐसे शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करती है, जो CTET स्कोर को मान्यता देते हैं. परीक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता साबित करते हैं.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन सुधार के बाद अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. परीक्षा शहर सूचना पर्ची (Exam City Slip), एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट समय-समय पर जारी किए जाएंगे. इसलिए किसी भी सूचना से चूकने से बचने के लिए आधिकारिक घोषणाओं को लगातार चेक करना आवश्यक है.

CTET सितंबर 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह मौका बेहद महत्वपूर्ण है. यदि आवेदन में कोई गलती रह गई है, तो समय रहते उसे सुधारकर भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है.