Home > शिक्षा > CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!

CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!

CTET Paper Cancelled: CTET 2026 पेपर-2 परीक्षा देशभर में सफल रही, लेकिन बिहार के वैशाली के दो केंद्रों पर आयोजित नहीं हो पाई. CBSE ने री-एग्जामिनेशन 15 दिन में कराने की पुष्टि की.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 9, 2026 12:55:24 PM IST

CTET Exam 2026
CTET Exam 2026


CTET Paper Cancelled: हाल ही में CTET 2026 एग्जाम का पेपर-2 आयोजित किया गया. एग्जाम के दौरान कुछ केंद्रों पर परेशानियों की खबरें सामने आईं, जिससे कई कैंडिडेट्स और उनके परिवार चिंतित हो गए. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे. इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक बयान जारी किया.

You Might Be Interested In

CBSE ने बताया कि देश के 1803 परीक्षा केंद्रों में से 1801 केंद्रों पर CTET पेपर-2 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई. अधिकांश केंद्रों पर परीक्षा सामान्य तरीके से संपन्न हुई और उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया.

 वैशाली के दो केंद्रों पर परेशानी

बोर्ड ने बताया कि बिहार के वैशाली जिले (हाजीपुर) में दो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं हो सकी ये केंद्र थे:

You Might Be Interested In

1. सेंट जॉन्स एकेडमी, बसमती नगर (केंद्र कोड 125016)
2. लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी (केंद्र कोड 125014)

CBSE ने कहा कि इन केंद्रों पर परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आयोजित नहीं हो पाई.

 री-एग्जामिनेशन का इंतजाम

बोर्ड ने ये भी साफ किया कि इन केंद्रों पर परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार उपस्थित होने वाले थे, उनके लिए दोबारा परीक्षा का इंतजाम किया जाएगा. री-एग्जामिनेशन 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा. बोर्ड संबंधित उम्मीदवारों को नई तारीख और समय की जानकारी अलग से देगा.

CBSE ने सभी प्रभावित उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें परीक्षा देने का पूरा मौका मिलेगा और किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

 

You Might Be Interested In
Tags: CTET Exam CancelledCTET Paper 2home-hero-pos-1Vaishali CTET Ruckus
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!
CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!
CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!
CTET 2026 Paper Cancelled: CTET के पेपर-2 एग्जाम पर हुआ हंगामा, वैशाली के 2 केंद्रों की परीक्षा हुई रद्द, जानें कब होंगे री-एग्जाम..!