CTET Exam Date 2026: सीटीईटी की नई परीक्षा तारीख जल्द, इस दिन आएगी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड

CTET Exam Date 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द अहम अपडेट सामने आ सकता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) CTET 2026 की संशोधित परीक्षा तारीख की घोषणा जल्द कर सकता है. नई तारीख जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी और फिर एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.

CBSE की ओर से पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि CTET के 22वें संस्करण की नई परीक्षा तारीख की घोषणा रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने के बाद की जाएगी. 10 सितंबर 2026 को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवार अब संशोधित परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं.

नई तारीख के बाद कब आएगी CTET City Intimation Slip?

CTET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है. CBSE आमतौर पर परीक्षा से पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करता है. इसमें उम्मीदवार को उस शहर की जानकारी दी जाती है, जहां उसका परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा.

उम्मीद है कि संशोधित परीक्षा तारीख घोषित होने के बाद परीक्षा से करीब 10 दिन पहले CTET 2026 City Intimation Slip जारी की जा सकती है. इससे दूर-दराज के शहरों से परीक्षा देने आने वाले उम्मीदवारों को ट्रेन, बस, फ्लाइट और ठहरने की व्यवस्था पहले से करने में मदद मिलेगी. हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं होती. इसमें मुख्य रूप से परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है.

CTET 2026 Admit Card कब जारी होगा?

CTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा. CBSE अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर हॉल टिकट जारी करेगा. एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज है. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ जरूरी पहचान पत्र भी ले जाना होगा.

CTET 2026 में कितनी शिफ्ट होंगी?

पहले जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जानी थी:

शिफ्ट 1: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक — पेपर 2

शिफ्ट 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक — पेपर 1

लेकिन संशोधित परीक्षा तारीख और शेड्यूल को लेकर अंतिम फैसला CBSE की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह है कि वे CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. नई परीक्षा तारीख जारी होने के बाद सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी भी सामने आएगी.