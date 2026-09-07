CTET 2026 का फॉर्म भरा है तो अभी कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

CTET September 2026 Correction Window: सीटीईटी सितंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. Central Board of Secondary Education (CBSE) ने CTET Application Correction Window खोल दी है. जिन अभ्यर्थियों ने तय समय में अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया था, वे अब अपने फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं.

करेक्शन की सुविधा 7 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि 10 सितंबर के बाद किसी भी तरह के बदलाव के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

CTET Correction Window का लाभ कौन उठा सकता है?

सुधार की सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 के बीच दोबारा खोली गई आवेदन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक फॉर्म जमा किया था. इसके अलावा, 11 मई से 10 जून 2026 के पहले आवेदन चरण में आवेदन करने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित अवधि के दौरान अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकते हैं. यह आवेदन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में दोबारा खोली गई थी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बदलाव करने से पहले अपने सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें.

CTET Form में कैसे करें सुधार?

उम्मीदवार CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Correction Window का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आवेदन में उपलब्ध और लागू विवरणों को ध्यान से जांचें और जरूरी सुधार करें. संशोधन पूरा करने के बाद अपडेट किए गए विवरण को दोबारा जरूर चेक कर लें. खासकर व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा से जुड़े विकल्पों में गलती न रहने दें.

CTET September 2026 Exam Date अभी नहीं हुई घोषित

CBSE ने फिलहाल CTET सितंबर 2026 परीक्षा की संशोधित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख, परीक्षा शहर से जुड़ी सूचना और Admit Card के संबंध में किसी अनधिकृत स्रोत पर भरोसा करने से बचना चाहिए. आधिकारिक अपडेट के लिए CTET की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहना सबसे सुरक्षित तरीका है.

क्या है CTET Exam Pattern?

CTET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है. प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी. एक पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा.

Paper 1: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए

Paper 2: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए

दोनों पेपर में पांच सेक्शन होते हैं. सामान्य पात्रता मानदंड के अनुसार CTET पास करने के लिए कम से कम 90 अंक प्राप्त करना जरूरी है.

CTET Certificate की वैधता कितनी है?

CTET प्रमाणपत्र की वैधता नियुक्ति के उद्देश्य से जीवनभर रहती है. हालांकि, CTET पास करना अपने आप में नौकरी की गारंटी नहीं है. यह शिक्षक पदों के लिए निर्धारित पात्रता में एक महत्वपूर्ण योग्यता है. केंद्रीय विद्यालयों और अन्य संबंधित शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए CTET एक अहम परीक्षा है. इसलिए फॉर्म में किसी भी गलती को समय रहते ठीक करना बेहद जरूरी है.