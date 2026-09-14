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CTET 2026 Exam Date Out: सीटीईटी एग्जाम डेट की तारीख घोषित, इस दिन से परीक्षा शुरू, देखें पूरा शेड्यूल और पैटर्न

CTET 2026 परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी. परीक्षा पैटर्न, पेपर 1 और 2, पासिंग मार्क्स, एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड से जुड़ी अहम जानकारी के बारे में नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 8:20:33 PM IST

CTET 2026 Exam Date Announced: सीटीईटी की परीक्षा डेटशीट जारी हो गई है.
CTET 2026 Exam Date Announced: सीटीईटी की परीक्षा डेटशीट जारी हो गई है.


CTET 2026 Exam Date Out: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 को लेकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET के 22वें संस्करण की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा.

परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज और एडमिट कार्ड की जानकारी पहले से जांच लेने की सलाह दी जाती है.

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परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

CTET 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से करीब 15 दिन पहले CTET पोर्टल पर अपने आवंटित परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी देख सकेंगे. वहीं, परीक्षा केंद्र से संबंधित विस्तृत जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें.

CTET 2026 परीक्षा पैटर्न

CTET परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी. प्रत्येक पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे और पेपर अधिकतम 150 अंकों का होगा। परीक्षा में कुल पांच खंड शामिल होंगे. CTET में सफलता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 90 अंक प्राप्त करने होंगे. हालांकि, अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आधिकारिक निर्देशों और पात्रता संबंधी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

CTET Paper 1 और Paper 2 में क्या अंतर है?

CTET में दो अलग-अलग पेपर होते हैं और उम्मीदवार अपनी इच्छित शिक्षण कक्षा के अनुसार पेपर का चयन करते हैं.

Paper 1: कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.
Paper 2: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.
यदि कोई उम्मीदवार दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता चाहता है, तो उसे संबंधित नियमों के अनुसार दोनों पेपरों में शामिल होने का विकल्प देखना चाहिए.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

CTET केंद्र सरकार के स्कूलों सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है. दिसंबर 2026 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी तेज कर देनी चाहिए और आधिकारिक CTET पोर्टल पर जारी होने वाले अपडेट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए. परीक्षा शहर, तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही जांचें, ताकि किसी गलत जानकारी के कारण परेशानी न हो.

Tags: CTETCTET 2026CTET 2026 Exam Date
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