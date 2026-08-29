CSIR NET June 2026 Result Declared: NTA ने जारी किया CSIR-UGC NET स्कोर, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CSIR NET June 2026 Result Declared: सीएसआईआर नेट जून 2026 सेशन की CSIR-UGC NET परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 29 अगस्त 2026 को Joint CSIR-UGC NET June 2026 के स्कोर जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन csirnet.nta.nic.in के जरिए चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

CSIR UGC NET June 2026 परीक्षा 17 और 18 जुलाई को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी. परीक्षा देशभर के 224 शहरों में हुई थी. इस बार कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 1,50,057 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए.

पांच विषयों में हुई थी परीक्षा

CSIR UGC NET June 2026 का आयोजन पांच प्रमुख विषयों के लिए किया गया. इनमें लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज शामिल हैं. विषयवार उपस्थिति की बात करें तो लाइफ साइंसेज में सबसे ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. इस विषय में 83,546 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 67,650 परीक्षा में उपस्थित हुए.

वहीं मैथमेटिकल साइंसेज में 24,964, फिजिकल साइंसेज में 21,810 और केमिकल साइंसेज में 30,885 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज में 4,748 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.

महिला उम्मीदवारों की संख्या रही अधिक

जेंडर के आधार पर आंकड़ों पर नजर डालें तो परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही. कुल 1,11,274 महिला अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 90,380 परीक्षा में शामिल हुईं. पुरुष उम्मीदवारों में 76,463 ने रजिस्ट्रेशन कराया और 59,675 परीक्षा में उपस्थित हुए. थर्ड जेंडर श्रेणी में दो उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे और दोनों परीक्षा में शामिल हुए.

CSIR NET Scorecard 2026 कैसे डाउनलोड करें?

CSIR-UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.

जून 2026 रिजल्ट या स्कोरकार्ड से संबंधित लिंक खोलें.

मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोर, व्यक्तिगत विवरण और अन्य जानकारी ध्यान से जांच लें.

भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

आगे क्या होगा?

स्कोर जारी होने के बाद अब योग्य उम्मीदवारों की योग्यता और दस्तावेजों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने स्कोरकार्ड के साथ आवेदन से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी सुरक्षित रखें.

CSIR NET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट केवल स्कोर जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि आगे की JRF और Lectureship/Assistant Professor संबंधी संभावनाओं की दिशा भी तय करता है. इसलिए उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड की सभी जानकारी ध्यान से जांचने के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए.