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CSEET Success Story: सिर्फ मेहनत नहीं, सही रणनीति भी बनी कामयाबी की कुंजी, ऐसे हासिल की CSEET में AIR 21

CSEET June 2026 Success Story: 12वीं के बाद सिर्फ दो महीने की तैयारी में साक्षी तन्ना ने CSEET जून 2026 में 289 अंक हासिल कर AIR 21 पाया और अपनी मेहनत से शानदार मिसाल कायम की.

By: Munna Verma | Published: September 10, 2026 4:06:38 PM IST

CSEET Success Story: दो महीने की तैयारी में साक्षी तन्ना ने हासिल की AIR 21
CSEET Success Story: दो महीने की तैयारी में साक्षी तन्ना ने हासिल की AIR 21


CSEET June 2026 Success Story: गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली साक्षी तन्ना (Sakshi Tanna) ने अपनी मेहनत और सही रणनीति से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की CSEET जून 2026 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 400 में से 289 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 21 प्राप्त की.

साक्षी की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद CSEET की तैयारी के लिए सिर्फ दो महीने के फास्ट ट्रैक बैच का सहारा लिया. उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम अवधि की तैयारी उन्हें देशभर के टॉप रैंकर्स में पहुंचा देगी.

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11वीं से शुरू हुआ PW के साथ पढ़ाई का सफर

साक्षी पहले से ही इस शैक्षणिक प्लेटफॉर्म से परिचित थीं. उन्होंने कक्षा 11 में अकाउंट्स की पढ़ाई भी एक प्राइवेट कोचिंग से की और 12वीं में भी इसी माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखी. बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने CSEET के लिए फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया. पहले से बने भरोसे के कारण उनके लिए नई परीक्षा की तैयारी उसी प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ाना आसान रहा.

जटिल रणनीति नहीं, क्लास और प्रैक्टिस पर भरोसा

साक्षी ने अपनी तैयारी के दौरान किसी बेहद कठिन या अलग रणनीति के बजाय नियमित पढ़ाई को प्राथमिकता दी. वह क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक्स को ध्यान से समझती थीं और उसके बाद मॉड्यूल और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स (DPPs) हल करती थीं. इसके अलावा उन्होंने वन-शॉट और मैराथन रिवीजन सेशन का भी फायदा उठाया. उनका फोकस साफ था फैकल्टी द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ना, अभ्यास करना और समय-समय पर रिवीजन करना.

रिजल्ट से पहले लगा था बस पास हो पाऊंगी

दिलचस्प बात यह है कि शानदार रैंक हासिल करने वाली साक्षी को रिजल्ट आने से पहले अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा नहीं था. उन्हें लग रहा था कि अकाउंट्स में उनके अंक उम्मीद से कम रह सकते हैं. वहीं, इकोनॉमिक्स और लॉ के पेपर को लेकर वह अपेक्षाकृत आश्वस्त थीं. परीक्षा के बाद उन्होंने अपने माता-पिता से यहां तक कह दिया था कि शायद वह मुश्किल से पास ही हो पाएंगी.

लेकिन परिवार ने उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया. उन्होंने साक्षी को समझाया कि परिणाम चाहे जो हो, यह उनके लिए सीखने का अनुभव होगा. यही समर्थन उनके आत्मविश्वास के लिए अहम रहा.

रिवीजन में वन-शॉट से मिली मदद

साक्षी ने बताया कि उन्होंने सुमित सर के वन-शॉट सेशन को खास तौर पर फॉलो किया. इकोनॉमिक्स को लेकर उन्हें परीक्षा से पहले डर था, लेकिन पेपर उनकी उम्मीद से काफी बेहतर गया. नियमित क्लास, अभ्यास सामग्री और रिवीजन ने कम समय में उनकी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद की.

AIR 21 ने परिवार को कर दिया खुश

जब रिजल्ट आया तो साक्षी और उनके परिवार के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था. जिस छात्रा को कुछ दिन पहले सिर्फ पास होने की चिंता थी, उसने AIR 21 हासिल कर ली. उनकी सफलता पर माता-पिता और भाई बेहद खुश हुए. साक्षी की कहानी बताती है कि तैयारी का समय कम हो सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, पढ़ाई नियमित हो और सही दिशा में मेहनत की जाए, तो परिणाम उम्मीद से कहीं बड़ा हो सकता है.

Tags: CSEETSuccess story
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