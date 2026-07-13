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CSEET Result 2026 Declare Date: सीएसईईटी जून 2026 रिजल्ट इस दिन होगा जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

CSEET Result 2026 Declare Date: सीएसईईटी जून 2026 रिजल्ट इस दिन जारी किया जाएगा. रिजल्ट चेक करने का तरीका, पासिंग मार्क्स, स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रक्रिया और आगे की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर यहां अपडेट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 13, 2026 12:32:35 PM IST

CSEET Result 2026 declcared Date: इस दिन रिजल्ट जारी होगा.
CSEET Result 2026 declcared Date: इस दिन रिजल्ट जारी होगा.


CSEET Result 2026 Declare Date: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही CSEET जून 2026 रिजल्ट जारी करने जा रहा है. कंपनी सेक्रेटरी बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. ICSI ने घोषणा की है कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 का परिणाम 15 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

जो उम्मीदवार 1 जून से 4 जून 2026 के बीच आयोजित CSEET परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों को विषयवार अंक और ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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CSEET जून 2026 रिजल्ट कब जारी होगा?

ICSI के अनुसार, CSEET जून 2026 का रिजल्ट 15 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन घोषित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें, ताकि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

CSEET जून 2026 रिजल्ट कैसे चेक करें?

ICSI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध ‘CSEET Result June 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

CSEET जून 2026 के स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे.

उम्मीदवार का नाम
रजिस्ट्रेशन नंबर
विषयवार प्राप्त अंक
कुल अंक
पास या फेल का स्टेटस
ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट

यह दस्तावेज आगे की एडमिशन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा.

CSEET जून 2026 पास करने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

ICSI ने CSEET परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मानदंड पहले ही निर्धारित कर दिए हैं. परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा. जो उम्मीदवार इन दोनों शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें CSEET परीक्षा में सफल माना जाएगा.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

CSEET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार CS Executive Programme में प्रवेश लेने के योग्य बन जाएंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी (CS) कोर्स का अगला महत्वपूर्ण चरण है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ICSI किसी भी उम्मीदवार को फिजिकल मार्कशीट जारी नहीं करेगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपना ऑनलाइन स्कोरकार्ड और ई-रिजल्ट सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में एडमिशन और दस्तावेज सत्यापन के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.

CSEET जून 2026 रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए 15 जुलाई बेहद अहम दिन होगा. रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें, सभी विवरणों की जांच करें और यदि परीक्षा में सफलता मिलती है तो बिना देरी किए CS Executive Programme में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करें.

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Tags: CSEETCSEET ResultCSEET Result 2026
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