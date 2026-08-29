CS Success Story: पिता कपड़े सिलते रहे, बेटी ने सपनों को दी उड़ान, CS Professional में बनीं टॉपर

CS Success Story: कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है, जिसकी उम्मीद खुद से भी नहीं होती. मुंबई की 19 वर्षीय सानिया समीर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ICSI CS Professional June 2026 परीक्षा में सानिया (Sania Sameer Khan) ने खुशी अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से AIR 1 हासिल की है। उन्होंने 700 में से 432 अंक प्राप्त किए.

मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला सानिया का परिवार लंबे समय से मुंबई में रह रहा है. एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली सानिया के पिता टेलर हैं और मां गृहिणी. चार बहनों में दूसरे नंबर की सानिया फिलहाल श्री चिनॉय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से BCom (Honours) कर रही हैं.

CS करना पहले से तय नहीं था

सानिया के लिए कंपनी सेक्रेटरी बनने का सफर किसी लंबे समय से तय किए गए प्लान का हिस्सा नहीं था. 12वीं के बाद वह खुद भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं थीं कि कौन सा प्रोफेशनल कोर्स चुनेंगी. एक भाई-बहन की सलाह पर उन्होंने CS कोर्स के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. कुछ दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और तैयारी में जुट गईं.

घंटों नहीं, टारगेट के हिसाब से की पढ़ाई

सानिया ने पढ़ाई के लिए कोई निश्चित टाइमटेबल नहीं बनाया था. उनकी रणनीति थी कि घड़ी देखने के बजाय तय लक्ष्य पूरा करना. अगर किसी दिन दो या तीन अध्याय पूरे करने का लक्ष्य होता, तो वह समय की परवाह किए बिना उसे पूरा करने पर ध्यान देती थीं. हालांकि औसतन वह रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थीं. अप्रैल और मई में उन्होंने तैयारी और तेज कर दी. लेकिन परीक्षा का लंबा शेड्यूल उनके लिए शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा.

अस्पताल पहुंचने के बावजूद नहीं छोड़ी परीक्षा

लगातार परीक्षाओं के बीच सानिया की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और रिकवरी के लिए ग्लूकोज तक चढ़ाना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने परीक्षा जारी रखी. उनका कहना था कि वह अपनी अकादमिक साइकिल के छह महीने गंवाना नहीं चाहती थीं. उन्हें उस समय पास होने को लेकर भी संदेह था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आखिरकार AIR 1 हासिल कर ली.

आगे LLB करने की है योजना

CS की पढ़ाई के बाद सानिया कॉमर्स और कानून को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं. BCom पूरा करने के बाद वह LLB करने की योजना बना रही हैं. उनका लक्ष्य कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम जारी रखते हुए कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी कानून की अपनी समझ को मजबूत करना है. उनके मुताबिक CS और LLB की पढ़ाई एक-दूसरे को बेहतर तरीके से पूरक कर सकती हैं, खासकर कॉर्पोरेट कानून और NCLT जैसे क्षेत्रों में.

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IBC में मिला सबसे ज्यादा स्कोर

CS Professional के विषयों में सानिया को Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) खास तौर पर पसंद आया. इसी पेपर में उन्होंने 72 अंक, यानी सभी विषयों में अपना सबसे अधिक स्कोर हासिल किया. CSR, ESG, Corporate Finance, Drafting, Corporate Restructuring और Compliance Management जैसे विषयों में भी उनकी दिलचस्पी रही.