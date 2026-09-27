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Corporate Job से Classroom तक, क्यों अच्छे पैकेज वाली नौकरी छोड़ Teaching को करियर बना रहे हैं Professionals?

भारत में कई Mid-Career Professionals अच्छी Corporate Jobs छोड़कर Teaching Career चुन रहे हैं. जानें क्यों Teaching उनके लिए नौकरी से बढ़कर उद्देश्य और पहचान बन रही है.

By: Munna Verma | Published: September 27, 2026 10:00:14 PM IST

Professionals ने Corporate छोड़ Teaching को क्यों बनाया अपना Career?
Professionals ने Corporate छोड़ Teaching को क्यों बनाया अपना Career?


Teaching Career: भारत में करियर चुनते समय अक्सर इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है. अच्छी सैलरी, प्रतिष्ठा और बेहतर जीवन की उम्मीद युवाओं को इन क्षेत्रों की ओर खींचती है. इसके मुकाबले Teaching को कई बार कमतर विकल्प समझा जाता है. लेकिन अब कुछ प्रोफेशनल्स इस सोच को बदल रहे हैं. अच्छी नौकरी और बेहतर पैकेज छोड़कर वे Teaching Career को अपनी पसंद के रूप में चुन रहे हैं.

2023 से 2025 के बीच उत्तर भारत में किए गए एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐसे लोगों पर ध्यान दिया गया, जिन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी के तौर पर Teaching को चुना. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें कई लोग प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े थे और बिजनेस, टेक्नोलॉजी तथा अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों में काम कर चुके थे. एक गैर-सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘आई एम ए टीचर’ (IAAT) से जुड़े इन लोगों के अनुभवों में एक बात बार-बार सामने आई है. अच्छी कमाई के बावजूद उन्हें अपने काम में वह संतुष्टि नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी.

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कॉरपोरेट दुनिया में लंबे समय तक काम करने के बाद कुछ प्रोफेशनल्स को महसूस हुआ कि उनका काम मुख्य रूप से लक्ष्य, प्रदर्शन और कमाई तक सीमित हो गया है. इसके उलट उन्हें Teaching में ऐसा काम दिखाई दिया, जिसका सीधा संबंध लोगों के जीवन और भविष्य से है.

Teaching सिर्फ करियर नहीं, पहचान का नया रास्ता

इन करियर चेंजर्स के लिए शिक्षक बनना केवल नौकरी बदलना नहीं था. खासकर कई महिलाओं के लिए यह बदलाव अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता दोबारा हासिल करने का जरिया भी बना. कुछ लोगों ने Teaching को अचानक मिले अवसर की तरह देखा, जबकि कुछ के लिए यह धीरे-धीरे एक उद्देश्य में बदल गया. एक शिक्षक के अनुभव का सार था कि उन्होंने Teaching को तलाशा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे Teaching ने उन्हें तलाश लिया.

क्लासरूम में आने के बाद कई लोगों ने अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव महसूस किया. उन्होंने खुद को अधिक धैर्यवान, जागरूक और संवेदनशील पाया. कुछ के अनुसार इसका असर उनके पारिवारिक रिश्तों और माता-पिता के रूप में उनकी भूमिका पर भी पड़ा.

कम सैलरी और ज्यादा जिम्मेदारी के बावजूद नहीं हुआ पछतावा

Teaching को चुनना हर लिहाज से आसान फैसला नहीं था। कई लोगों की आय पहले से कम हो गई. स्कूल में लंबे घंटे, लगातार तैयारी और क्लासरूम की चुनौतियां भी सामने थीं. इसके बावजूद इन शिक्षकों में अपने फैसले को लेकर पछतावा नजर नहीं आया. यही अनुभव भारत में Teacher Quality और शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहस को एक नया नजरिया देता है. सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि अच्छे शिक्षक कितने हैं. यह भी पूछा जाना चाहिए कि कितने अनुभवी प्रोफेशनल्स Teaching में आना चाहते हैं और उनके लिए रास्ते कितने आसान हैं.

Mid-Career Professionals के लिए बनें बेहतर रास्ते

डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर या टेक प्रोफेशनल अगर Teaching में आना चाहते हैं, तो उन्हें सम्मानजनक प्रवेश, गुणवत्तापूर्ण Teacher Training और करियर बदलने के स्पष्ट अवसर मिलने चाहिए. ऐसे प्रोफेशनल्स अपने पुराने करियर का अनुभव, अनुशासन और विशेषज्ञता क्लासरूम में ला सकते हैं. इससे छात्रों को भी सीखने का अलग अनुभव मिलता है.

Teaching को मजबूरी के बजाय सम्मान और उद्देश्य वाला Career Choice बनाने की जरूरत है. अगर अनुभवी लोगों के लिए मजबूत और प्रतिष्ठित रास्ते तैयार किए जाएं, तो भारत को सिर्फ अधिक शिक्षक नहीं, बल्कि ऐसे शिक्षक मिल सकते हैं जिन्होंने इस पेशे को सोच-समझकर चुना है.

Tags: corporate jobhome-hero-pos-3Teaching Job
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