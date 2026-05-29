COMEDK UGET Results 2026 का इंतजार खत्म! आज जारी होगा रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

COMEDK UGET Results 2026: कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के संघ यानी COMEDK ने UGET Result 2026 जारी करने के समय में बदलाव किया है. जो छात्र इस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब अपना स्कोरकार्ड और रैंक कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट comedk.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. पहले रिजल्ट 29 मई को शाम 4 बजे जारी होना था, लेकिन अब इसे शाम 6 बजे घोषित किया जाएगा.

क्या है COMEDK UGET एग्जाम?

COMEDK UGET एक राज्य स्तरीय प्रवेश एग्जाम है, जिसका आयोजन कर्नाटक के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक और अन्य इंजीनियरिंग कोर्सों में प्रवेश के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के स्कोर को राज्य के 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकार करते हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं.

कब हुए थे एग्जाम?

COMEDK UGET 2026 एग्जाम का आयोजन 9 मई 2026 को किया गया था. एग्जाम के बाद छात्रों द्वारा भेजी गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद 23 मई को फाइनल आंसर-की जारी की गई थी. अब कैंडिडेट्स को रिजल्ट का इंतजार है.

ऐसे चेक करें COMEDK UGET Result 2026

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट comedk.org पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए ‘COMEDK UGET Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना एप्लिकेशन सीक्वेंस नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रैंक कार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

जून से शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद COMEDK काउंसलिंग प्रक्रिया जून 2026 से शुरू होने की संभावना है. ये प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. योग्य कैंडिडेट्स इसमें भाग लेकर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकेंगे.

संस्था जल्द ही काउंसलिंग की पूरी तारीखें, दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारी भी जारी करेगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.