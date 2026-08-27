College Placement: 1.31 करोड़ का चाहिए पैकेज, तो यहां से करें पढ़ाई, इस प्रोसेस से मिलता है एडमिशन

Placement: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की चाहत रखने वालों की पहली ख्वाहिश होती है कि ऐसी जगह दाखिला मिले, जहां प्लेसमेंट के जरिए अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सके. इसके लिए जेईई की परीक्षा को पास करना होता है. कई लोग इसे पास करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहां एडमिशन लिया जाए, जहां प्लेसमेंट अच्छी मिल सके. ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, जहां प्लेसमेंट के जरिए 1.31 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी मिलती है.

इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट करियर की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव होता है. NIT राउरकेला की 2025-26 प्लेसमेंट रिपोर्ट ने इस बार भी शानदार तस्वीर पेश की है. संस्थान में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान छात्रों को न सिर्फ बड़ी संख्या में नौकरी के ऑफर मिले, बल्कि कई विद्यार्थियों ने करोड़ों रुपये के सालाना पैकेज तक हासिल किए.

BTech छात्र को मिला 1.31 करोड़ का सबसे बड़ा पैकेज

2025-26 प्लेसमेंट सीजन में NIT राउरकेला के BTech छात्रों के लिए सबसे बड़ा CTC 1.31 करोड़ सालाना रहा. वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी CSE के छात्र को अधिकतम 83.60 लाख प्रति वर्ष का ऑफर मिला. सभी BTech प्रोग्राम को मिलाकर छात्रों का औसत CTC 15.33 लाख रहा, जबकि मीडियन CTC 12.50 लाख दर्ज किया गया. छह BTech ब्रांच बायोमेडिकल, केमिकल, सिरेमिक, CSE, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट रेट 95.47 प्रतिशत रहा. छह अन्य प्रोग्राम में भी प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत से ऊपर रही.

1,340 ऑन-कैंपस ऑफर, 364 इंटर्नशिप ऑफर

संस्थान के अनुसार इस प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 1,340 ऑन-कैंपस जॉब ऑफर और छह महीने की अवधि वाले 364 इंटर्नशिप ऑफर दर्ज किए गए. इंटर्नशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे चलकर प्री-प्लेसमेंट ऑफर यानी PPO मिलने का मौका भी रहेगा. प्री-फाइनल ईयर के छात्रों ने भी रिकॉर्ड प्रदर्शन किया. उन्हें अब तक के सबसे ज्यादा 258 समर इंटर्नशिप ऑफर मिले. इनमें सबसे ज्यादा इंटर्नशिप स्टाइपेंड 1.50 लाख प्रति माह रहा.

MTech छात्रों ने भी दिखाया दम

MTech प्रोग्राम के छात्रों का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा. इस कैटेगरी में सबसे बड़ा पैकेज 46.38 लाख सालाना रहा, जो CSE के एक छात्र को मिला. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एक छात्र को 44 लाख का पैकेज हासिल हुआ. MTech छात्रों का औसत CTC 11.90 लाख और मीडियन CTC 9 लाख रहा. इसके अलावा 83 से ज्यादा छात्रों ने ₹30 लाख से अधिक का सालाना पैकेज हासिल किया.

ऐसे मिलता है यहां दाखिला

National Institute of Technology Rourkela यानी NIT राउरकेला में एडमिशन का तरीका कोर्स के हिसाब से अलग है. BTech और BArch में JEE Main, MTech में GATE, जबकि MSc में IIT JAM स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाता है. BTech में एडमिशन के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले JEE Main परीक्षा देनी होती है. इसके बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया JoSAA counselling के जरिए होती है. JoSAA के बाद खाली सीटों के लिए CSAB counselling आयोजित की जाती है.

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374 रिक्रूटर्स ने लिया हिस्सा

इस बार प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 374 कंपनियां और रिक्रूटर्स शामिल हुए. खास बात यह रही कि इनमें करीब आधे रिक्रूटर्स पहली बार NIT राउरकेला के कैंपस में पहुंचे. छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं के लिए चुना गया.

IT और BFSI सेक्टर की रही बड़ी हिस्सेदारी

रिक्रूटमेंट में सॉफ्टवेयर और IT सर्विस सेक्टर सबसे आगे रहा, जिसकी हिस्सेदारी 17.79 प्रतिशत थी. इसके बाद BFSI 11.52 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स 8.40 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग 8.09 प्रतिशत और एजुकेशन 7.23 प्रतिशत के साथ प्रमुख क्षेत्र रहे. आदित्य बिड़ला ग्रुप, BEL, JSW, L&T, वेदांता, एक्सॉनमोबिल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, Deloitte USI, Accenture, Qualcomm, Tata Motors और Tata Steel समेत कई बड़े नाम कैंपस में पहुंचे.