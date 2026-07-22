College Placement: 10000000 सैलरी पैकेज वाली चाहिए नौकरी, तो यहां से करें पढ़ाई, ऐसे मिलेगा दाखिला

IIIT Placement: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) लखनऊ ने अपने BTech प्लेसमेंट इतिहास में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है. संस्थान के 2025-26 प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को मिले पैकेज ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस बार BTech छात्रों का औसत सालाना पैकेज बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गया, जबकि मीडियन पैकेज ने 41.5 लाख का नया स्तर हासिल किया.

यह उपलब्धि ऐसे समय सामने आई है जब संस्थान में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है. IIIT लखनऊ की प्लेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार छात्रों के पैकेज में बड़ा सुधार देखने को मिला है. औसत पैकेज 33.71 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया, जबकि मीडियन पैकेज 26 लाख से बढ़कर 41.5 लाख पहुंच गया. संस्थान के 217 योग्य छात्रों में से 204 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले. इसके साथ ही प्लेसमेंट प्रतिशत 94.01 फीसदी रहा, जो संस्थान की मजबूत शैक्षणिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है.

छात्र वेदांत गोरे को मिला 1 करोड़ का पैकेज

इस प्लेसमेंट सीजन में सबसे बड़ी उपलब्धि CSAI (Computer Science and Artificial Intelligence) प्रोग्राम के छात्र वेदांत गोरे ने हासिल की. उन्हें ग्लोबल डेटा मैनेजमेंट कंपनी Rubrik की ओर से 1 करोड़ सालाना का डोमेस्टिक पैकेज मिला. इसके अलावा छात्रों को Amazon, Google, Meta, Uber, Microsoft, Cisco, PayPal, Zomato, Meesho, ICICI Bank और अन्य प्रमुख कंपनियों से भी ऑफर मिले.

IIIT लखनऊ के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें

प्रो. अग्रवाल ने कहा कि IIT कानपुर की जिम्मेदारियों के साथ IIIT लखनऊ के लिए भी वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे. संस्थान के दैनिक संचालन के लिए एक समर्पित टीम बनाई जाएगी, जबकि वह नियमित संपर्क और समन्वय के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे.

वहीं, पूर्व निदेशक प्रो. अरुण मोहन शेरी ने अपने कार्यकाल को सम्मान और संतुष्टि का अनुभव बताते हुए फैकल्टी, छात्रों, स्टाफ और अन्य सहयोगियों का आभार जताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि IIIT लखनऊ शिक्षा, रिसर्च और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल करता रहेगा.

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