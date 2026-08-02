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CLAT 2027 Registration: लॉ फील्ड में बनाना है करियर, तो यहां करें अप्लाई, कल से शुरू हो रहा है आवेदन

CLAT 2027 Registration 3 अगस्त 2026 से शुरू होगा. आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, पात्रता, फीस और NLU में एडमिशन से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 2, 2026 8:50:05 PM IST

CLAT 2027 Registration कल से शुरू हो रहा है.
CLAT 2027 Registration कल से शुरू हो रहा है.


CLAT 2027 Registration: देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह परीक्षा देशभर के शीर्ष लॉ संस्थानों में प्रवेश का सबसे अहम माध्यम मानी जाती है.

हर साल हजारों छात्र CLAT के जरिए पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB और LLM कार्यक्रमों में दाखिला पाने के लिए आवेदन करते हैं. यही वजह है कि इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की समयसीमा और प्रक्रिया की सही जानकारी बेहद जरूरी है.

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क्या है CLAT 2027?

CLAT (Common Law Admission Test) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) लॉ कोर्स में प्रवेश दिया जाता है. इसके अलावा कई निजी विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज भी CLAT स्कोर के आधार पर छात्रों को प्रवेश देते हैं. इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के पास देश के कई प्रतिष्ठित लॉ संस्थानों में दाखिले के अवसर खुल जाते हैं.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

10वीं और 12वीं अथवा संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्र
हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
वैध फोटो पहचान पत्र
सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका (Information Brochure) ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए, जिसमें पात्रता, आरक्षण नियम, आवेदन शुल्क और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं.

CLAT 2027 के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

CLAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
CLAT 2027 Registration लिंक पर क्लिक करें.
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से नया अकाउंट बनाएं.
लॉग इन कर व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जानकारी भरें.
निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
आवेदन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

कैसे मिलेगा NLU में एडमिशन?

CLAT 2027 में प्राप्त रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. सीटों का आवंटन उम्मीदवार की रैंक, आरक्षण श्रेणी और कॉलेज की पसंद के अनुसार किया जाएगा. केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, बल्कि कई निजी लॉ विश्वविद्यालय भी CLAT स्कोर स्वीकार करते हैं. ऐसे में एक अच्छा स्कोर छात्रों के लिए देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के कई विकल्प खोल सकता है.

क्यों महत्वपूर्ण है CLAT?

अगर आपका सपना वकील, जज, लीगल एडवाइजर या कॉर्पोरेट लॉ विशेषज्ञ बनने का है, तो CLAT आपके करियर की मजबूत शुरुआत साबित हो सकता है. समय पर आवेदन, सही रणनीति और नियमित तैयारी आपको देश के शीर्ष लॉ संस्थानों तक पहुंचा सकती है. इसलिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही बिना देरी किए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय के भीतर अपना आवेदन पूरा करें.

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Tags: CLAT 2027CLAT 2027 RegistrationNLU
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