CLAT 2027 के छात्रों के लिए जरूरी खबर! MNLU मुंबई ने बदले आरक्षण नियम, 31 अक्टूबर तक मौका

CLAT 2027 Reservation Rules: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), मुंबई में प्रवेश के लिए आरक्षण नियमों और सीट मैट्रिक्स में संशोधन किया है. नए प्रावधानों के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों और अनाथ बच्चों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2026 तक अपने CLAT 2027 आवेदन फॉर्म में आरक्षण श्रेणी से संबंधित विवरण अपडेट कर सकते हैं. जिन छात्रों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें संशोधित नियमों की समीक्षा करनी चाहिए और बदलाव करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए.

ट्रांसजेंडर और अनाथ उम्मीदवारों को कितना आरक्षण मिलेगा?

संशोधित नियमों के अनुसार, MNLU मुंबई में कुल स्वीकृत सीटों में से 1 प्रतिशत सीटें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों और 1 सीट अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान बताया गया है. ये नियम पांच वर्षीय BA LLB (ऑनर्स) और एक वर्षीय LLM कार्यक्रम पर लागू होंगे. उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक प्रवेश विवरणिका से जांचनी चाहिए.

CLAT 2027: MNLU मुंबई का सीट मैट्रिक्स

MNLU मुंबई में CLAT के माध्यम से प्रवेश के लिए दोनों पाठ्यक्रमों में सीटों का विवरण इस प्रकार है:

पाठ्यक्रम कुल सीटें अखिल भारतीय सामान्य श्रेणी महाराष्ट्र राज्य श्रेणी

BA LLB (ऑनर्स) 100 27 73

LLM 50 12 38

महाराष्ट्र राज्य की आरक्षण श्रेणियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति, खानाबदोश जनजातियां, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) शामिल हैं. इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के अधीन महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत तथा पूर्व सैनिकों या रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी बताया गया है.

CLAT 2027 की परीक्षा कब होगी?

CLAT 2027 परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होने वाली है. इस परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए भाग लेने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा.

आवेदन में आरक्षण विवरण कैसे अपडेट करें?

पंजीकरण कर चुके उम्मीदवार आधिकारिक CLAT कंसोर्टियम वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार अपने आवेदन विवरण की समीक्षा कर सकते हैं. यदि वे संशोधित आरक्षण नियमों के तहत पात्र हैं, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक बदलाव करें.

CLAT 2027 के लिए MNLU मुंबई के आरक्षण नियमों में किए गए बदलाव कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं. आवेदन में संशोधन करने से पहले नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना, सीट मैट्रिक्स और पात्रता शर्तों की पुष्टि अवश्य करें.